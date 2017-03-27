«Реал» продлит контракты Марсело и Карвахаля до 2022 года

В стане мадридского «Реала» довольны игрой защитников Марсело и Даниэля Карвахаля в текущем сезоне. В связи с этим в июне клуб продлит контракты с этими футболистами. Действующие соглашения игроков в силе до лета 2020 года. Они будут расширены до 2022 года. По новому контракту оба футболиста могут рассчитывать на увеличение зарплаты.

Напомним, что Марсело играет за «Реал» с 2007 года. На его счету 395 матчей. Он является третьим в списке иностранцев по количеству игр. Больше него за «Реал» сыграли лишь Роберто Карлос (527) и Альфредо ди Стефано (396).