Калитвинцев: «Матч с «Тосно» – это хорошая мужская игра двух лидеров»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев считает, что в матче 28-го тура первенства ФНЛ против «Тосно», который закончился со счетом 2:1, обе команды показали настоящий мужской характер. После 28 туров «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на восемь очков.

– Такие игры выносятся за рамки. Когда играют две команды, претендующие на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве надо во вторую очередь. Это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры мы полностью удовлетворены. Мы играли два раза с «Тосно», и тогда качество было неплохим, но не было результата. Сегодня он был. Хорошая мужская игра двух лидеров.

– После этой победы интрига в борьбе за первое место умерла?

– Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. «Тосно» желаю удачи и выхода в РФПЛ. Эта команда не обижает другие. Игры, которые будут дальше, никому не дадут расслабиться. Интрига будет до заключительного тура.

– Как вам игра Погребняка?

– У него было мало времени. Паша – боец. Он вышел играть за коллектив. То, что от него требовалось, он сделал.

– Если «Динамо» и «Тосно» выйдут в Премьер-лигу – можно ли говорить, что и там это противостояние будет принципиальным?

– Это соперничество благодаря тому, что команды встретились сейчас в ФНЛ – раньше они не могли встретиться – и через год, и через два, и через десять лет будет принципиальным, я уверен в этом.