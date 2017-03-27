Левандовски забивает в 10-м матче подряд за сборную Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил свой очередной гол в матче квалификации чемпионата мира-2018 с Черногорией, который закончился со счетом 2:1. Если учитывать игры квалификации Евро-2016, то форвард мюнхенской «Баварии» забил в 10-й игре отборочных турниров подряд. И забил он в этих матчах 17 голов.

В текущей квалификации Левандовски записал на свой счет восемь голов. Он занимает в гонке бомбардиров второе место, уступая Криштиану Роналду, на счету которого девять мячей.