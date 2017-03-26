Отбор на ЧМ-2018. Германия разгромила Азербайджан, Чехия шесть раз поразила ворота Сан-Марино

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Германии в гостях добилась победы над Азербайджаном со счетом 4:1. Таким образом, действующий чемпион мира набрал 15 очков и продолжает единолично возглавлять группу С.

В другой встрече Чехия разгромила Сан-Марино, отправив в ворота соперника шесть безответных голов – 6:0. Эта победа позволила чехам подняться на второе место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 5-й тур

Азербайджан – Германия – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Шюррле, 19; 1:1 – Назаров, 31; 1:2 – Мюллер, 36; 1:3 – Гомес, 45; 1:4 – Шюррле, 81.

Сан-Марино – Чехия – 0:6 (0:5)

Голы: 0:1 – Барак, 17; 0:2 – Дарида, 19; 0:3 – Барак, 24; 0:4 – Гебре Селасси, 26; 0:5 – Крменчик, 43; 0:6 – Дарида, 77 (с пенальти).

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)