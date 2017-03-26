ФНЛ. Дубль Панченко помог «Динамо» обыграть «Тосно» и увеличить отрыв до восьми очков и другие результаты

В центральном матче 28-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Тосно» со счетом 2:1. Дублем в составе московского клуба отметился Кирилл Панченко.

Таким образом, бело-голубые набрали 62 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице до восьми баллов.

В других встречах «Химки» разгромили «Шинник», «Кубань» в меньшинстве оказалась сильнее «Нефтехимика».

Первенство ФНЛ. 28-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Палиенко, 35; 1:1 – Панченко, 66; 1:2 – Панченко, 69.

Химки (Московская область) – Шинник (Ярославль) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заика, 27; 2:0 – Гащенков, 62; 3:0 – Казаев, 69.

Кубань (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Обухов, 33.

Удаление: Бендзь, 61 – нет.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ