Щенников и Миланов получили травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (2:0) получил травму защитник армейцев Георгий Щенников.

«В концовке матча с «Арсеналом» повреждение получил Щенников, но пока не знаю, что с ним», — заявил Гончаренко.

Также наставник красно-синих заявил, что полузащитник Георги Миланов, получивший повреждение в расположении сборной Болгарии, пропустит около месяца.

«Мы еще не видели Миланова, но думаю, что он пропустит около месяца».

В нынешнем сезоне чемпионата России Щенников провел 19 матчей. На счету Миланова – 16 игр.