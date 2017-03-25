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    Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Баделя и Калинича

    Двое игроков «Фиорентины» попали в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Черно-желтые намерены приобрести хавбека Милана Баделя и нападающего Николу Калинича. За обоих игроков «шмели» готовы предложить 40 миллионов евро.

    Кроме того, сообщается, что в случае ухода со своего поста главного тренера Томаса Тухеля, дортмундцы готовы начать переговоры с рулевым «фиалок» Паулу Соузой.

    В нынешнем сезоне Бадель принял участие в 35-ти матчах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На счету Калинича 19 мячей и четыре голевых паса в 36-ти поединках.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2017 13:27
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