Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Баделя и Калинича

Двое игроков «Фиорентины» попали в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Черно-желтые намерены приобрести хавбека Милана Баделя и нападающего Николу Калинича. За обоих игроков «шмели» готовы предложить 40 миллионов евро.

Кроме того, сообщается, что в случае ухода со своего поста главного тренера Томаса Тухеля, дортмундцы готовы начать переговоры с рулевым «фиалок» Паулу Соузой.

В нынешнем сезоне Бадель принял участие в 35-ти матчах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На счету Калинича 19 мячей и четыре голевых паса в 36-ти поединках.