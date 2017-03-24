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    В «Ростове» по-прежнему есть внушительные задолженности по зарплатам

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказал мнение о выступлении команды в нынешнем сезоне еврокубков. Также российский специалист рассказал о текущем финансовом положении клуба.

    «Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.

    У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.

    Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили», – заявил Кириченко.

    На данный момент «Ростов» занимает седьмую позицию в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: Спорт FM

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    24.03.2017 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 марта 2017, 19:23

      Давайте не будем говорить об жалком существовании ростовских футболистов...Все получили очень внушительные премиальные от выступления в еврокубках...Такой процент от всей суммы не платил ни Гинер,ни Газпром...А осталась не такая же и крупная сумма...Если посмотреть сколько получили игроки Ростова в 2016-17 году- то это будет сумма.которую не получаю столичные клубы...Просто не надо больше поднимать тему якобы о тяжелом положении футболистов в Ростове...Поигравшие там лет 5-7, спокойно обеспечить себе дальнейшее существование....Не надо больше об финансах,господа администраторы сайта- 99% населения вас не поймут...

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