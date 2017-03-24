Игнатьев: «Иногда Лоськов отдает передачи как Тотти, если не лучше»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев сравнил Дмитрия Лоськова с нападающим «Ромы» Франческо Тотти. Напомним, что 43-летний россиянин ранее был заявлен за железнодорожников в качестве игрока команды на вторую часть сезона РФПЛ.

– Тренер Дмитрий Лоськов дозаявлен как футболист. Как он участвует в подготовке команды, тренируется ли?

– Да, конечно, Вячеславович всегда с нами. Не пропускает ни одной тренировки, участвует в квадратах, двусторонках. Видно, что даже в таком возрасте он может отдать передачу куда угодно с любой позиции.

– Как Франческо Тотти?

– Если не лучше! Иногда такие передачи отдает, что удивляешься. Он профессионал, держит себя в форме. Даже на тренировках в единоборствах не уступает.

– Как думаете, мы еще сможем увидеть его в составе «Локомотива»?

– Вообще легко.