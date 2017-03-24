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    Игнатьев: «Иногда Лоськов отдает передачи как Тотти, если не лучше»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев сравнил Дмитрия Лоськова с нападающим «Ромы» Франческо Тотти. Напомним, что 43-летний россиянин ранее был заявлен за железнодорожников в качестве игрока команды на вторую часть сезона РФПЛ.

    – Тренер Дмитрий Лоськов дозаявлен как футболист. Как он участвует в подготовке команды, тренируется ли?

    – Да, конечно, Вячеславович всегда с нами. Не пропускает ни одной тренировки, участвует в квадратах, двусторонках. Видно, что даже в таком возрасте он может отдать передачу куда угодно с любой позиции.

    – Как Франческо Тотти?

    – Если не лучше! Иногда такие передачи отдает, что удивляешься. Он профессионал, держит себя в форме. Даже на тренировках в единоборствах не уступает.

    – Как думаете, мы еще сможем увидеть его в составе «Локомотива»?

    – Вообще легко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.03.2017 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 24 марта 2017, 23:30

      поскорее бы.

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