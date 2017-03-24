Прядкин доволен выбором соперников для сборной России

Вице-президент РФС и глава РФПЛ Сергей Прядкин считает, что товарищеские матчи с такими командами как Кот-д'Ивуар и Бельгия, очень полезны для сборной России при подготовке к предстоящему Кубку конфедераций 2017. Напомним, что матч с ивуарийцами состоится в пятницу, 24 марта в Краснодаре, а с бельгийцами – во вторник, 28 марта в Сочи.

«Не только тренеры национальной сборной, но и руководители, и тренеры клубов говорят о том, что будут достойные соперники. Классно, что будут, по сути, разные команды по стилю. Бельгийцы являются одними из лидеров Европы прошедших сезонов, но и ивуарийцы тоже очень сильные. Здорово, что в преддверии Кубка конфедераций спарринги состоятся именно с этими командами.

Мы довольно долго и тщательно выбирали спарринг-партнеров, и эти оппоненты как раз те, которые необходимы. Видя реакцию при общении с тренерами клубов РФПЛ, все поддерживают игры с этими соперниками. Жалко, что есть травмированные. Но я думаю, что есть время. Конечно, у тренера достаточно немного времени с точки зрения наигрывания состава, но выстраивание команды, думаю, идет в правильном направлении», – рассказал Прядкин.

Кубок конфедераций 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.