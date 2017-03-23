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    Смолов не поможет сборной России в матче против Кот-д'Ивуара

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов не поможет национальной команде в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. По словам специалиста, футболист находится в расположении россиян, где присутствует на всех теоретических занятиях.

    «Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чем мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально», – сказал Черчесов.

    Напомним, товарищеская встреча пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2017 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 21:30

      Вот тут можно с Черчесом согласиться на все 100%
      Хватит их ,,иметь ,,виртуально,а пора реально:0)!
      ...молодец ,хорошо сказал!

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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 марта 2017, 18:13

      Очень жаль!

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