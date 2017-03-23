Смолов не поможет сборной России в матче против Кот-д'Ивуара

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов не поможет национальной команде в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. По словам специалиста, футболист находится в расположении россиян, где присутствует на всех теоретических занятиях.

«Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чем мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально», – сказал Черчесов.

Напомним, товарищеская встреча пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.