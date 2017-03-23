Кутепов отметил в Кот-д'Ивуаре силовую манеру игры и индивидуальную силу футболистов

Защитник сборной России Илья Кутепов в преддверии товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара поделился мнением о сильных сторонах соперниках. По словам футболиста, ивуарийцы выделяются силовой манерой игры и индивидуальной силой футболистов.

«Конкретного разбора по игрокам не было, сегодня будем разбирать. Пока есть только общее впечатление. Как и все африканские сборные, мощная команда, индивидуально сильные игроки», – сказал Кутепов.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.