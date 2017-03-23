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    Ди Мария может перейти в «Ювентус», если туринский клуб выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, переход футболиста будет зависеть от выступлений туринского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

    Отметим, что за выход в 1/2 финала еврокубка команда сможет заработать свыше 100 миллионов евро, что покроет затраты на трансфер аргентинца.

    Напомним, ранее сообщалось, что Ди Мария может покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 полузащитник провел за парижский клуб 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    23.03.2017 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 марта 2017, 19:15

      ну не знаю, подойдет ли он для италии. Хотя в контратаках он будет просто бомба!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 23 марта 2017, 16:30

      Хах, а в следующем сезоне ПСЖ выйдет в финал)

      -1
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