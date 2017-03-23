Ди Мария может перейти в «Ювентус», если туринский клуб выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, переход футболиста будет зависеть от выступлений туринского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Отметим, что за выход в 1/2 финала еврокубка команда сможет заработать свыше 100 миллионов евро, что покроет затраты на трансфер аргентинца.

Напомним, ранее сообщалось, что Ди Мария может покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 полузащитник провел за парижский клуб 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.