Ди Мария и Матюиди могут покинуть «ПСЖ» вслед за Верратти

«ПСЖ» в ближайшее время могут покинуть сразу несколько футболистов. По информации Telefoot, полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Вероятность ухода аргентинца из парижской команды ближайшим летом составляет 80 процентов.

Также клуб может покинуть хавбек Блейз Матюиди, в услугах которого заинтересован «Ювентус».

Ранее сообщалось, что желание уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно выразил Марко Верратти.