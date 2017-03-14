Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ди Мария и Матюиди могут покинуть «ПСЖ» вслед за Верратти

    «ПСЖ» в ближайшее время могут покинуть сразу несколько футболистов. По информации Telefoot, полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Вероятность ухода аргентинца из парижской команды ближайшим летом составляет 80 процентов.

    Также клуб может покинуть хавбек Блейз Матюиди, в услугах которого заинтересован «Ювентус».

    Ранее сообщалось, что желание уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно выразил Марко Верратти.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2017 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 14 марта 2017, 14:19

      после такой оплеухи в ЛЧ тяжело найти в европе мотивацию, к сожалению((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 марта 2017, 14:01

      Пора закрывать парижскую кормушку, ЛЧ им всё равно не светит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 марта 2017, 12:34

      Секонд хенд открывается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 марта 2017, 12:14

      Да уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 14 марта 2017, 11:43

      новых накупим. которые не влетят 6-1.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11