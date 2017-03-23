Турбину поставили «пять с плюсом» за матч «Амкар» – «Зенит»

Главный судья матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил за свою работу 8,5 балла, что равняется «пятерке с плюсом». Напомним, в этой игре возник спорный эпизод с голом «Зенита», который не увидела бригада арбитров.

Два заседания контрольно-квалификационной комиссии РФС не увидели в действиях Турбина никаких ошибок. Сам судья отмечал, что в спорном моменте понадеялся на помощника, который не был уверен, что мяч пересек линию ворот.

Артем Дзюба тогда назвал Турбина главным героем матча. Мирча Луческу отметил, что судейство московского арбитра повлияло на исход игры.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?