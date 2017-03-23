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    Турбину поставили «пять с плюсом» за матч «Амкар» – «Зенит»

    Главный судья матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил за свою работу 8,5 балла, что равняется «пятерке с плюсом». Напомним, в этой игре возник спорный эпизод с голом «Зенита», который не увидела бригада арбитров.

    Два заседания контрольно-квалификационной комиссии РФС не увидели в действиях Турбина никаких ошибок. Сам судья отмечал, что в спорном моменте понадеялся на помощника, который не был уверен, что мяч пересек линию ворот.

    Артем Дзюба тогда назвал Турбина главным героем матча. Мирча Луческу отметил, что судейство московского арбитра повлияло на исход игры.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 13:08
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 марта 2017, 08:13

      пора набирать судей с улицы, и то наверно лучше будут судит, меньше визгу будет

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      Рейтинг: +412

      Eds 23 марта 2017, 22:41

      Судей на мыло........

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 марта 2017, 21:57

      Если в начале сезона про судейский корпус, не смотря на все ляпы и ошибки, можно было сказать: что пациент скорее жив, чем мёртв, то после таких оценок нужно говорить что пациент скорее мёртв, чем жив. Грустно.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 марта 2017, 21:21

      Странная шкала оценок. Если 8,5 = 5+, то зачем еще 9 и 10 и чему они равняются? И за что тут еще +?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 марта 2017, 19:40

      а бомжи всю продолжают скулить и скулить

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Каратель 24 марта 2017, 00:56

      Сгоняй в арктику, успокой пингвинов...они после вашего свинячего визга на судейство в матче с зенитом,до сих пор бьются в припадках.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > zagrizlik 24 марта 2017, 03:18

      сразу видно что ты прыщавый глор,если считаешь что болельщики спартака после матча с зинаидой вели себя неправильно,то чего же сам то уподобляешься?по видимому бомжи как истеричные базарные бабёнки-услышали шум.
      P.S.:мне в арктику гонять не надо,я спокойно пережил косяки судьи в матче с зиной(что поделать-аминресурсный беспредел,ни куда от этого не денешься)

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Каратель 24 марта 2017, 04:30

      Лучше быть прыщавым,чем безграмотным дебилом... Кол-во ошибок в одном предложении просто убивает, про составление предложений и выражение собственных мыслей на бумаге ты явно не слышал. А про кричалку в профиле вообще нечего сказать... однояйцевое, безграмотное ничтожество с диагнозом: "Спартак головного мозга".

      P.S. Если, что-то сложно написано обратись к учителям русского языка, пояснят.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > zagrizlik 24 марта 2017, 05:27

      малыш,это не кричалка,а констатация факта,а ты ещё смотрю и минусёр-дятел знатный))) ну давай,дятел,удачи!) и смотри от увиденных ошибок не обкакайся)

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > zagrizlik 24 марта 2017, 18:58

      Тебе к ним тоже надо, потому что со знаками препинания совсем всё печально.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 23 марта 2017, 18:18

      ZENIT-59 Если Турбину ставят такую оценку за матч, где большинство видело как минимум 2 ошибки -нужно расформировывать всю судейскую структуру нашего футбола. Кто-то правильно писал, что пока наши матчи не будут судить зарубежные арбитры в Российском футболе ничего путёвого не будет, видится только, как ситуация будет только ухудшаться

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 23 марта 2017, 17:56

      Теорию кой как сдают, выгораживают теперь их

      1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 23 марта 2017, 17:27

      Судя ниже... все диванные эксперты только и думаю, что в РФ все можно купить.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 23 марта 2017, 16:55

      Чему удивляться-то? Поставленная задача выполнена и по достоинству оценена. Продолжаем в том же духе...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 марта 2017, 15:49

      Ну это ж бред!!!!!!!

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