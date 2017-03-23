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  • Турбину поставили «пять с плюсом» за матч «Амкар» – «Зенит»

Турбину поставили «пять с плюсом» за матч «Амкар» – «Зенит»

23 марта 2017, 13:08
39

Главный судья матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил за свою работу 8,5 балла, что равняется «пятерке с плюсом». Напомним, в этой игре возник спорный эпизод с голом «Зенита», который не увидела бригада арбитров.

Два заседания контрольно-квалификационной комиссии РФС не увидели в действиях Турбина никаких ошибок. Сам судья отмечал, что в спорном моменте понадеялся на помощника, который не был уверен, что мяч пересек линию ворот.

Артем Дзюба тогда назвал Турбина главным героем матча. Мирча Луческу отметил, что судейство московского арбитра повлияло на исход игры.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Турбин Евгений
Комментарии (39)
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алекс88
1490264133
Браво.....здесь и говорить не чего....хоть 10 мячей не засчитай всеравно 5+ получишь...не удивительно что таких специалистов на европейские матчи не пускают
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zagrizlik
1490264906
Комментарии излишни... Если кто-то надеется на улучшение и рост в российском футболе, то тот либо дурак, либо капитальный оптимист, что можно приравнять.
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волчарик
1490266514
самое смешное, что даже после этого будут писать газпром всех купил
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mik1954
1490266687
Обалдеть можно.... И чего после этого стоят все эти КДКИ и прочие РФСы..
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marslond
1490267115
Кто эти оценки выставляет? Он правила футбола знает?
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subbotaspartak
1490267123
Надо однако посмотреть повтор, Из-за чего весь сыр-бор?
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spartach n1
1490267477
Заткнули нытиков ))
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vaenruk
1490267563
на этом моменте можно официально заявить : футбол в стране умер
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Мары
1490272565
Предлагаю рефери наградить орденом святого Ебукентия и пожелать Зениту играть до конца своих дней с одними ТурбинЫми.Может тогда и отдадут свой долг всем клубам РФПЛ.
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ZENIT-59
1490282320
ZENIT-59 Если Турбину ставят такую оценку за матч, где большинство видело как минимум 2 ошибки -нужно расформировывать всю судейскую структуру нашего футбола. Кто-то правильно писал, что пока наши матчи не будут судить зарубежные арбитры в Российском футболе ничего путёвого не будет, видится только, как ситуация будет только ухудшаться
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