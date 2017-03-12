Луческу: «До матча с «Амкаром» сказал руководству, что будут проблемы с судейством»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал судейство в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). Напомним, арбитр матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба, а также допустил ряд ошибок.

«Встречался с руководством клуба на этой неделе и обратил внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После матча с ЦСКА был анализ судейства и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита», таково высказывание Гинера.

Вся эта история началась после игры со «Спартаком». После этого большого шума нас начали судить по-другому. Вспомните игру с «Тереком», пенальти в матче с «Анжи», гол из вне игры в матче с «Краснодаром», в Ростове. Эта череда моментов продолжалась на протяжении многих игр, и мы теряли очки.

Я прочувствовал и обратил внимание руководства, что судейство может намного больше позволять сопернику и в Перми будут позволять сопернику даже больше, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания не были напрасными. Не засчитали гол, не назначили пенальти на Дзюбе. Два решения, которые привели к тому, что произошло.

Я никогда не критикую судейство просто так, все мои претензии аргументированные. Мы всегда заставляем соперника обороняться в штрафной площадке. Естественно, что будут нарушения, штрафные и пенальти. Хочется, чтобы судьи свистели то, что есть», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».

«Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

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