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  • Луческу: «До матча с «Амкаром» сказал руководству, что будут проблемы с судейством»

Луческу: «До матча с «Амкаром» сказал руководству, что будут проблемы с судейством»

12 марта 2017, 22:49
38

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал судейство в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). Напомним, арбитр матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба, а также допустил ряд ошибок.

«Встречался с руководством клуба на этой неделе и обратил внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После матча с ЦСКА был анализ судейства и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита», таково высказывание Гинера.

Вся эта история началась после игры со «Спартаком». После этого большого шума нас начали судить по-другому. Вспомните игру с «Тереком», пенальти в матче с «Анжи», гол из вне игры в матче с «Краснодаром», в Ростове. Эта череда моментов продолжалась на протяжении многих игр, и мы теряли очки.

Я прочувствовал и обратил внимание руководства, что судейство может намного больше позволять сопернику и в Перми будут позволять сопернику даже больше, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания не были напрасными. Не засчитали гол, не назначили пенальти на Дзюбе. Два решения, которые привели к тому, что произошло.

Я никогда не критикую судейство просто так, все мои претензии аргументированные. Мы всегда заставляем соперника обороняться в штрафной площадке. Естественно, что будут нарушения, штрафные и пенальти. Хочется, чтобы судьи свистели то, что есть», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».

«Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Луческу Мирча Турбин Евгений
Комментарии (38)
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B.G.
1489349094
Хорошо, что луческу не тренер Спартака...стыдно за цыганское нытье
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cska-62
1489349299
Да, когда в начале первенства судьи нагло "рисовали" совершенно никакому "Зениту" очки и победы, то Луческу молчал! Так надо! А вот перестали это делать, сразу "произвол"...?! Хотя в том же матче с ЦСКА пусть и не нагло и открыто, но немножечко судья питерцам и помогал... И нарушение правил Вернблумом не заслуживало второго "горчичника", не говоря уже о том, что первый он получил вообще ни за что! Короче, ясно... Неожиданно (и для меня тоже!) у Луческу ничего пока не получилось. Хотя его схемы и читаются, но вот установки на игру выполняют только иностранцы, а на наших Дзюб, Кокориных, Шатовых и Юсуповых Луческу управы пока на нашёл! Теперь требуются по два пенальти на каждый матч при одном удалении у соперника! Иначе - никак! Ну и все спорные моменты тоже, конечно, в пользу "Зенита"... Да и при взятии ворот питерцев нужно судьям что-то придумывать... Вне игры там, например, у внезапно появившегося на поле инопланетянина, или мяч забит "третьей ногой"...
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kuchipachi
1489349587
Сразу видно, кто из тренеров Зенита и Спартака шел в клуб работать, а кто получать бабло и выигрывать чемпионат за счёт судей. Но что то пришло не так
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Asbjorn
1489349962
Интересно,почему все виноваты кроме цыгана
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Garrincha58
1489353880
почему у нас в гребанном чемпионате постоянно если Спартак не первый тогда заговор против Москвы, а если Зенит жопе то заговор против него когда же будет честный футбол зачем все это зачем эти гандоны постоянно вмешиваются в честный футбол или его вообще никогда у нас нет и не было только одни бабки огромные гос-ные бабки крутятся а толку нет игрокам платят а они не играют тренерам платят а они все жалуются на плохое судейство на лимиты на плохие поля плохую погоду стадионы строят бабки воруют на новых стадионах нет нормальных газонов зачем вообще такой футбол зачем в Премьер лиге такая команда как Томь
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ufos73
1489353962
Может он еще предскажет скока бакс летом стоить будет? А то у меня че то сомнения покупать или нет )))
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mutabor0992
1489353972
Видать знал что газпрем не зарядил...Или сФиздили бабло которое судейке предназначалось...ГЫ ГЫ
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Мясной Упырь
1489354019
у цыган всегда так , виноваты все кроме них,
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zico2205
1489354045
" Напомним, арбитр матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба, а также допустил ряд ошибок."....Это кто уже сделал это заключение??? Тот , кто заявила .что Россия сбила Боинг ??? Или тот,кто играя дома с Ростовом и проигрывая 0:2- стал удалять игроков соперников и ставить пенальти???? Как то быстро вы из судьи сделали подсудимого ???? А как это сделать в течении всего нескольких часов, без заказной статейки и админресурса??? Все это ЧМОШНО господа(стоящие у власти)...
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Диктор
1489374868
Ключевая фраза проблемы начались после игры со Спартаком,вот вам и урок не надо покупать судей.
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