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    Луческу: «До матча с «Амкаром» сказал руководству, что будут проблемы с судейством»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал судейство в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). Напомним, арбитр матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба, а также допустил ряд ошибок.

    «Встречался с руководством клуба на этой неделе и обратил внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После матча с ЦСКА был анализ судейства и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита», таково высказывание Гинера.

    Вся эта история началась после игры со «Спартаком». После этого большого шума нас начали судить по-другому. Вспомните игру с «Тереком», пенальти в матче с «Анжи», гол из вне игры в матче с «Краснодаром», в Ростове. Эта череда моментов продолжалась на протяжении многих игр, и мы теряли очки.

    Я прочувствовал и обратил внимание руководства, что судейство может намного больше позволять сопернику и в Перми будут позволять сопернику даже больше, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания не были напрасными. Не засчитали гол, не назначили пенальти на Дзюбе. Два решения, которые привели к тому, что произошло.

    Я никогда не критикую судейство просто так, все мои претензии аргументированные. Мы всегда заставляем соперника обороняться в штрафной площадке. Естественно, что будут нарушения, штрафные и пенальти. Хочется, чтобы судьи свистели то, что есть», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».

    «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 22:49
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 марта 2017, 09:19

      Боаш по сравнению с Мирче, ангел.

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 13 марта 2017, 09:14

      Луческу видимо не знал, что у Турбина далеко не первый случай подобного судейства. 2 года назад он не разобравшись в ситуации удалил Халка, но потом КДК поставило всё на свои места.

      0
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 13 марта 2017, 08:44

      Мирча не знает кого виноватым сделать,печально..

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 марта 2017, 08:35

      видимо бабло ушло на матчи со ска а на зеню не осталось

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 марта 2017, 08:04

      Во всем виноваты судьи?....

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 13 марта 2017, 07:43

      "Мы всегда заставляем соперника обороняться в штрафной площадке. Естественно, что будут нарушения, штрафные и пенальти. Хочется, чтобы судьи свистели то, что НАМ НАДО!"

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 06:14

      Ключевая фраза проблемы начались после игры со Спартаком,вот вам и урок не надо покупать судей.

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 13 марта 2017, 02:55

      Опять судьи виноваты в том, что игры у Зенита НЕТ!!!! Купленные в межсезонье игроки вообще не играют......

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 13 марта 2017, 02:50

      Не надо все валить на судей! Если команда играет и бьется на поле-это одно, а когда пешком ходит и допускает детские ошибки-это другое!!!

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 13 марта 2017, 01:40

      Замолчи циган

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