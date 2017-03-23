Товарищеский матч. Гол Нейсмита не помог Шотландии обыграть Канаду

В товарищеском матче сборные Шотландии и Канады сыграли вничью, обменявшись забитыми мячами по итогу первого тайма – 1:1. В составе гостей отличился Фрэйзер Эйрд, у хозяев голом отметился Стивен Нейсмит.

Ближайшая встреча шотландцев в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 запланирована на 26 марта, где соперником команды станет Словения. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Товарищеский матч

Шотландия – Канада – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эйрд, 11; 1:1 – Нейсмит, 35.