Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов приобрести у «Барселоны» Альбу

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 28-летний испанец готов сменить клубную прописку.

    Сообщается, что футболист недоволен работой под руководством главного тренера Луиса Энрике, однако испанский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, после чего защитник подумает о своем будущем.

    По данным Transfermarkt, стоимость Альбы составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» в Примере 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11