«Манчестер Юнайтед» готов приобрести у «Барселоны» Альбу

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 28-летний испанец готов сменить клубную прописку.

Сообщается, что футболист недоволен работой под руководством главного тренера Луиса Энрике, однако испанский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, после чего защитник подумает о своем будущем.

По данным Transfermarkt, стоимость Альбы составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» в Примере 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.