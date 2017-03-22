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    Альба не намерен требовать объяснений от Энрике

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что недоволен менее значимой ролью в команде в последнее время.

    «Я пользуюсь полным доверием тренеров сборной Испании, но такого нет в «Барселоне». Когда я стабильно играл в основе, я не требовал никаких объяснений от тренера, и я не планирую делать это сейчас. Да, ранее я играл более значимую роль в команде, чем сейчас, но это решение тренера», – приводит слова Альбы 101 Great Goals.

    В текущем сезоне Альба провел в Примере 18 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 марта 2017, 07:58

      Профессионал своего дела

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