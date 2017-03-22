Альба не намерен требовать объяснений от Энрике

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что недоволен менее значимой ролью в команде в последнее время.

«Я пользуюсь полным доверием тренеров сборной Испании, но такого нет в «Барселоне». Когда я стабильно играл в основе, я не требовал никаких объяснений от тренера, и я не планирую делать это сейчас. Да, ранее я играл более значимую роль в команде, чем сейчас, но это решение тренера», – приводит слова Альбы 101 Great Goals.

В текущем сезоне Альба провел в Примере 18 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.