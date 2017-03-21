Панченко: «Поставил себе цель – поехать на Кубок конфедераций»

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что поставил себе цель поехать на домашний Кубок конфедераций-2017 в составе сборной России. Пока на счету 27-летнего игрока лишь один матч в футболке национальной команды – товарищеский против Катара (1:2) осенью минувшего года.

«Любой спортсмен ставит какие-то цели, я – не исключение. Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Задача у нас – победить в ФНЛ, а там будет видно.

У нас хороший коллектив, все друг за друга переживают. Конечно, сложно выступай в составе сборной, но когда выходишь в национальной майке защищать честь страны, то отдаешься полностью», – сказал Панченко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.