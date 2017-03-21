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    Панченко: «Поставил себе цель – поехать на Кубок конфедераций»

    Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что поставил себе цель поехать на домашний Кубок конфедераций-2017 в составе сборной России. Пока на счету 27-летнего игрока лишь один матч в футболке национальной команды – товарищеский против Катара (1:2) осенью минувшего года.

    «Любой спортсмен ставит какие-то цели, я – не исключение. Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Задача у нас – победить в ФНЛ, а там будет видно.

    У нас хороший коллектив, все друг за друга переживают. Конечно, сложно выступай в составе сборной, но когда выходишь в национальной майке защищать честь страны, то отдаешься полностью», – сказал Панченко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 09:11

      Сначала нужно выбраться из ФНЛ, а затем тебя могут увидеть и пригласить в
      сборную РФ.

      -1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 21 марта 2017, 23:09

      Мужик забивает и забивает много, а его особо не рассматривают. Трениришки сраные.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 марта 2017, 22:36

      бери билет и езжай...

      2
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