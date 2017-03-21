Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов: «Сборной России не хватает Игнашевича и Василия Березуцкого»

Самедов: «Сборной России не хватает Игнашевича и Василия Березуцкого»

21 марта 2017, 10:40
22

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара признался, что в национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Напомним, что оба футболиста покинули сборную, но могут вернуться в ее состав в случае необходимости.

«Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после чемпионата Европы, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля. Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс.

Мы тут переговорили: самый старший – Жирков (33 года), я – на втором месте. Грустно, но это жизнь. Нормально все, надо в первую очередь показывать на футбольном поле, чтобы молодые парни видели», – заявил Самедов.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Спартак ЦСКА Самедов Александр Березуцкий Василий Игнашевич Сергей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1490082699
Пора забыть про них.Ещё погрустите, что Онопко с Карпиным нет . Скоро и Вас с Жирковым там не будет.Пора создавать новую команду.
Ответить
арейская
1490083035
Вот и покажите, а Васи с Сергеем действительно не хватает, не знаю кто-как, а я буду вспоминать о них с теплотой
Ответить
nemolod
1490083112
Ностальгией нужно на матчах ветеранов заниматься,а в сборной (если футболист действительно горит желанием в ней играть) надо показывать игру гораздо более качественную чем в своем клубе,а кто не может или не хочет,пускай уступает место другим ребятам!
Ответить
Dominator777
1490083200
Так она - новая команда неспешно и создается, жаль только сменщиков Березе и Игнату пока достойных нет.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1490083493
На самом деле этой команде не хватает нового талантливого поколения футболистов. Похоже в 90-е фабрика сработала в холостую.
Ответить
sochi-2013
1490084577
Еще Чивадзе и Онопко. Можно Горлуковича позвать.
Ответить
vladimir-7
1490085180
Вот и посмотрим как без Игнашевича и Березуцкого сборная РФ сыграет.
Ответить
balaton78
1490088796
Что за бред несет Самедов? Да счастливы 99% любителей футбола в России что их нет в сборной!! Скоро и самого Самедова там не будет...
Ответить
спартак спартаков1
1490091973
нормально и без них
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1490093998
Уважаемый Александр! Сборной России, не хватает нормальных футболистов, а вот "футбольных инвалидов", наберется на два состава.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+