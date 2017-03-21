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    Самедов: «Сборной России не хватает Игнашевича и Василия Березуцкого»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара признался, что в национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Напомним, что оба футболиста покинули сборную, но могут вернуться в ее состав в случае необходимости.

    «Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после чемпионата Европы, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля. Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс.

    Мы тут переговорили: самый старший – Жирков (33 года), я – на втором месте. Грустно, но это жизнь. Нормально все, надо в первую очередь показывать на футбольном поле, чтобы молодые парни видели», – заявил Самедов.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 10:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 21 марта 2017, 16:18

      Лоськова не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 марта 2017, 13:59

      Уважаемый Александр! Сборной России, не хватает нормальных футболистов, а вот "футбольных инвалидов", наберется на два состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 21 марта 2017, 13:26

      нормально и без них

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Sergey Z 26 марта 2017, 01:00

      Васин, Фернандес и Нойштедтер же были в заявке, почему их не вывели?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 21 марта 2017, 12:36

      и еще кого-нибудь за 40 - погулять по полю

      -1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 21 марта 2017, 12:33

      Что за бред несет Самедов? Да счастливы 99% любителей футбола в России что их нет в сборной!! Скоро и самого Самедова там не будет...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 марта 2017, 12:21

      Давайте может и Онопко вернем?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 марта 2017, 12:09

      им вообще не стоило никогда играть за сборную, может рейтинг России был бы выше!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2017, 11:33

      Вот и посмотрим как без Игнашевича и Березуцкого сборная РФ сыграет.

      3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 марта 2017, 11:22

      Еще Чивадзе и Онопко. Можно Горлуковича позвать.

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 марта 2017, 11:14

      Да уж...

      0
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