Самедов: «Сборной России не хватает Игнашевича и Василия Березуцкого»

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара признался, что в национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Напомним, что оба футболиста покинули сборную, но могут вернуться в ее состав в случае необходимости.

«Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после чемпионата Европы, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля. Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс.

Мы тут переговорили: самый старший – Жирков (33 года), я – на втором месте. Грустно, но это жизнь. Нормально все, надо в первую очередь показывать на футбольном поле, чтобы молодые парни видели», – заявил Самедов.