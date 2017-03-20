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    Лига 1. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лионом»

    В рамках матча 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома добился волевой победы над «Лионом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась в пользу команды Унаи Эмери со счетом 2:1. На гол нападающего гостей Александра Лаказетта хозяева ответили забитыми мячами Адриана Рабьо и Юлиана Дракслера.

    Таким образом, «ПСЖ» набрал 68 очков и сократил отставание от «Монако», лидирующего в турнирной таблице, до трех очков. «Лион» имеет на своем счету 50 баллов и располагается на четвертой позиции.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    ПСЖ – Лион – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лаказетт, 6; 1:1 – Рабьо, 34; 2:1 – Дракслер, 40.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 00:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 20 марта 2017, 02:03

      Волевая победа! Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 20 марта 2017, 01:53

      Хорошая игра! Молодцы!

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