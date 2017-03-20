Лига 1. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лионом»

В рамках матча 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома добился волевой победы над «Лионом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась в пользу команды Унаи Эмери со счетом 2:1. На гол нападающего гостей Александра Лаказетта хозяева ответили забитыми мячами Адриана Рабьо и Юлиана Дракслера.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 68 очков и сократил отставание от «Монако», лидирующего в турнирной таблице, до трех очков. «Лион» имеет на своем счету 50 баллов и располагается на четвертой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

ПСЖ – Лион – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Лаказетт, 6; 1:1 – Рабьо, 34; 2:1 – Дракслер, 40.

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