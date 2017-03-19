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    ФНЛ. «Кубань» оказалась сильнее «Мордовии», «Факел» победил «Сибирь»

    В матче 27-го тура первенства ФНЛ «Кубань» у себя дома одержала победу над «Мордовией», дважды поразив ворота соперника в начале первого тайма – 2:0. Голами в составе краснодарского клуба отметились Владимир Обухов и Никита Маляров.

    После этой победы «Кубань» набрала 35 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Мордовия» продолжает находиться в зоне вылета.

    В другой встрече «Факел» с минимальным счетом одолел «Сибирь» и вышел на четвертую позицию, дающую право сыграть в стыковых матчах.

    Первенство ФНЛ. 27-й тур

    Кубань – Мордовия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Обухов, 15; 2:0 – Маляров, 18 (с пенальти).

    Удаление: Якуба, 90+4 – нет.

    Факел – Сибирь – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Осипенко, 22; 2:0 – Саталкин, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 19:51
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