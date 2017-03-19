Лига 1. «Монако» разгромил «Кан», Мбаппе сделал дубль

В матче 30-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях одержал крупную победу над «Каном» со счетом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился 18-летний Килиан Мбаппе.

Таким образом, «Монако» упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая идущим вторым «ПСЖ» на шесть очков. Однако парижский клуб имеет игру в запасе. «Кан» расположился на 16-й позиции, имея в активе 32 балла.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

Кан – Монако – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 13; 0:2 – Фабиньо, 49 (с пенальти); 0:3 – Мбаппе, 81.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1