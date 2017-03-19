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    Лига 1. «Монако» разгромил «Кан», Мбаппе сделал дубль

    В матче 30-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях одержал крупную победу над «Каном» со счетом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился 18-летний Килиан Мбаппе.

    Таким образом, «Монако» упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая идущим вторым «ПСЖ» на шесть очков. Однако парижский клуб имеет игру в запасе. «Кан» расположился на 16-й позиции, имея в активе 32 балла.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    Кан – Монако – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 13; 0:2 – Фабиньо, 49 (с пенальти); 0:3 – Мбаппе, 81.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 марта 2017, 19:28

      Прежний Фалькао и новый Анри. Как «Монако» будет побеждать «Манчестер Сити»
      https://bombardir.ru/posts/2886

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