Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую работу.

«В конце сезона я закончу тренерскую карьеру. Не думаю, что ухожу слишком рано», – сказал Адвокат.

Напомним, под руководством 69-летнего специалиста «Зенит» один раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной России тренер вышел на Евро-2012, где национальная команда не сумела преодолеть групповой этап.