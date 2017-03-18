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    Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую работу.

    «В конце сезона я закончу тренерскую карьеру. Не думаю, что ухожу слишком рано», – сказал Адвокат.

    Напомним, под руководством 69-летнего специалиста «Зенит» один раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной России тренер вышел на Евро-2012, где национальная команда не сумела преодолеть групповой этап.

    Источник: Goal.com

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    18.03.2017 11:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 марта 2017, 14:48

      Первое,что хочется сказать,что опять? На моей памяти это уже второй или третий раз Дик заканчивает карьеру.Не удивлюсь,если летом появится новость что он тренирует где нибудь в Китае или на ближнем востоке.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 марта 2017, 13:04

      Пора уже, безбедная старость обеспечена

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 марта 2017, 13:02

      Для меня именя Адвокаата навсегда будет означать период в нашем футболе, когда российский клуб прошёлся бульдозером по Европе, неся по кочкам всех без разбору и показывая фантастический голландский Тотальный Футбол. Причём с большинством россиян в основе. А все ключевые игроки тогда были к тому же ещё и воспитанниками этого клуба. Даже все мои московские друзья (взрослые и умные) тогда стали поклонниками Зенита. С тех пор у нас даже близко ничего похожего не было. И будет ли?

      2
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 18 марта 2017, 12:48

      давно пора

      0
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