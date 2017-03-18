Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

Первое,что хочется сказать,что опять? На моей памяти это уже второй или третий раз Дик заканчивает карьеру.Не удивлюсь,если летом появится новость что он тренирует где нибудь в Китае или на ближнем востоке.
Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую работу.
«В конце сезона я закончу тренерскую карьеру. Не думаю, что ухожу слишком рано», – сказал Адвокат.
Напомним, под руководством 69-летнего специалиста «Зенит» один раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной России тренер вышел на Евро-2012, где национальная команда не сумела преодолеть групповой этап.