Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хаби Алонсо: «Разумеется, противостояние с «Реалом» будет для меня особенным»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, согласно которой мюнхенцам достался бывший клуб испанского футболиста – мадридский «Реал».

    «Нас ждет великолепный четвертьфинал с участием клубов с богатейшей историей. Может быть, это самый тяжелый жребий из возможных, но в четвертьфинале любой матч был бы трудным. Разумеется, это противостояние для меня будет особенным», – отметил испанец.

    Напомним, Хаби Алонсо защищал цвета «Реала» в период с 2009 по 2014 год. По окончании текущего сезона 35-летний футболист завершит карьеру.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 27 марта 2017, 14:00

      С нетерпением будем ждать матч...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11