Хаби Алонсо: «Разумеется, противостояние с «Реалом» будет для меня особенным»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, согласно которой мюнхенцам достался бывший клуб испанского футболиста – мадридский «Реал».

«Нас ждет великолепный четвертьфинал с участием клубов с богатейшей историей. Может быть, это самый тяжелый жребий из возможных, но в четвертьфинале любой матч был бы трудным. Разумеется, это противостояние для меня будет особенным», – отметил испанец.

Напомним, Хаби Алонсо защищал цвета «Реала» в период с 2009 по 2014 год. По окончании текущего сезона 35-летний футболист завершит карьеру.