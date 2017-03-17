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    Семак посетил уфимский Нефтяной университет

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак посетил Нефтяной университет, где встретился с местными студентами. На ней он рассказал о себе, своей карьере, своем будущем, будущем российского футбола, а также ответил на вопросы.

    «Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришел бы сюда случайно, – отметил Семак. ​

    Встреча продлилась полтора часа. Еще полчаса студенты брали автографы бывшего капитана сборной России.

    Источник: ФК «Уфа»

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    17.03.2017 10:05
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