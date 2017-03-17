Семак посетил уфимский Нефтяной университет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак посетил Нефтяной университет, где встретился с местными студентами. На ней он рассказал о себе, своей карьере, своем будущем, будущем российского футбола, а также ответил на вопросы.

«Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришел бы сюда случайно, – отметил Семак. ​

Встреча продлилась полтора часа. Еще полчаса студенты брали автографы бывшего капитана сборной России.