РФС разрешил «Ростову» заявить Шимича

Футбольный союз России удовлетворил заявку «Ростова» касаемо внесения защитника Марко Шимича в заявку команды вне периода регистраций.

«Заявление «Ростова» о регистрации футболиста-профессионала Симича Марко вне регистрационного периода – удовлетворить. Разрешить регистрацию футболиста (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов», – сообщает организация.

Ранее 29-летний футболист выступал за вьетнамский «Донгтам Лонган».