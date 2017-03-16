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    РФС разрешил «Ростову» заявить Шимича

    Футбольный союз России удовлетворил заявку «Ростова» касаемо внесения защитника Марко Шимича в заявку команды вне периода регистраций.

    «Заявление «Ростова» о регистрации футболиста-профессионала Симича Марко вне регистрационного периода – удовлетворить. Разрешить регистрацию футболиста (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов», – сообщает организация.

    Ранее 29-летний футболист выступал за вьетнамский «Донгтам Лонган».

    Источник: РФС

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    16.03.2017 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      StasRostovSelmash 17 марта 2017, 09:04

      Не Шимич, а Симич. Это два разных футболиста. Один Хорват, другой Черногорец. Ростов Подписал Симича Черногорца из Хапоэль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      gencha19 > StasRostovSelmash 17 марта 2017, 19:01

      пИшУт пИсакИ СрАнЫе тО ростов играет против БУХАРОВА НОБУА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 16 марта 2017, 21:33

      из вьетнама у нас еще никого не было))

      0
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