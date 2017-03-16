«Челси» сыграет в Сингапуре с «Баварией» и «Интером»

«Челси» впервые проведет в Сингапуре летнюю подготовку перед стартом следующего сезона. В рамках азиатского сбора у лондонского клуба запланировано проведение двух товарищеских матчей. 25 июля они сыграют с «Баварией», а 29-го – встретится с «Интером». Оба матча пройдут в рамках Международного кубка чемпионов.

«Рад, что мы определились с планами на летнюю подготовку. В Сингапуре мы сможем хорошо потренироваться и провести матчи с серьезными соперниками. Нас ждут два захватывающих матча.

Еще очень важно, что у «Челси» миллионы поклонников, которые живут в Сингапуре. С нетерпением жду встречи с ними», – сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Стоит отметить, что 22 июля «Челси» сыграет с «Арсеналом», а игра пройдет в Пекине.