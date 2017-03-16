Лига чемпионов. «Монако» обыграл обыграл «Манчестер Сити» за счет голов, забитых на выезде

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. В дебюте игры голом отметился Килиан Мбаппе, после чего Фабиньо увеличил разрыв в счете. Во второй половине встречи Лерой Сане сократил отставание в счете. Окончательный счет установил гол Тьему Бакайоко на 77-й минуте игры.

Таким образом, «Монако» прошел в четвертьфинал за счет гола, забитого на выезде.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Монако – Манчестер Сити – 3:1 (2:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Мбаппе, 8; 2:0 – Фабиньо, 29; 2:1 – Сане, 71; 3:1 – Бакайоко, 77.

Первый матч: 3:5

Результаты Лиги чемпионов