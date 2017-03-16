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  • Лига чемпионов. «Монако» обыграл обыграл «Манчестер Сити» за счет голов, забитых на выезде

Лига чемпионов. «Монако» обыграл обыграл «Манчестер Сити» за счет голов, забитых на выезде

16 марта 2017, 00:36
24

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. В дебюте игры голом отметился Килиан Мбаппе, после чего Фабиньо увеличил разрыв в счете. Во второй половине встречи Лерой Сане сократил отставание в счете. Окончательный счет установил гол Тьему Бакайоко на 77-й минуте игры.

Таким образом, «Монако» прошел в четвертьфинал за счет гола, забитого на выезде.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Монако – Манчестер Сити – 3:1 (2:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Мбаппе, 8; 2:0 – Фабиньо, 29; 2:1 – Сане, 71; 3:1 – Бакайоко, 77.

Первый матч: 3:5

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Монако Манчестер Сити Фабиньо Сане Лерой Бакайоко Тьему Мбаппе Килиан
Комментарии (24)
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Kulima
1489613845
Красавцы!! Дети победили!
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zagrizlik
1489613890
Молодца. Гвардиола недотренер...вылез на гениальности хави,иньесты и месси...Хрена он что в англии выиграет.
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ЖОРРО
1489614002
Отличное противостояние!!!Сумасшедший первый матч в Манчестере,ну и сегодня классная игра!!!12 голов за две игры,это просто фантастика!!!Обе команды сыграли классно!Жаль что одна из них вылетела....сочувствую Гвардиоле и Ко,сорадуюсь с командой Жардима! P.S.Побольше бы таких матчей!!!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1489614010
Очень классный матч, монако заслужил четверть финал.
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FanatSerj
1489614015
Капец Гвардиоле, его в Англии с говном съедят
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1bear
1489614072
...и это команда из 4-ой "корзины"...
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mutabor0992
1489614212
Сити совсем разочаровал своей игрой.
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Par Mezan
1489614268
Это был красивый футбол, - без кровавых соплей, оторванных ног, слепых судей, матов и уёбков на трибунах. Вот как-то так и надо играть....
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de bruyne
1489614712
Пеп всегда выходил полуфинал лч... жаль гвадиолу... лч радует зрелище на обеих недель...
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Амба Нагорск
1489631819
Какой то Мбаппе признан лучшим игроком матча. Куда катится мир )
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