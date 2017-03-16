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    Лига чемпионов. «Монако» обыграл обыграл «Манчестер Сити» за счет голов, забитых на выезде

    В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. В дебюте игры голом отметился Килиан Мбаппе, после чего Фабиньо увеличил разрыв в счете. Во второй половине встречи Лерой Сане сократил отставание в счете. Окончательный счет установил гол Тьему Бакайоко на 77-й минуте игры.

    Таким образом, «Монако» прошел в четвертьфинал за счет гола, забитого на выезде.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Монако – Манчестер Сити – 3:1 (2:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 8; 2:0 – Фабиньо, 29; 2:1 – Сане, 71; 3:1 – Бакайоко, 77.

    Первый матч: 3:5

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 00:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 марта 2017, 07:41

      Монако обрыгал обрыгал менчестер сити :-)

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 16 марта 2017, 07:29

      Честно говоря не верил в то что Монако пройдет Манчестер Сити, но благодаря отличной игре они смогли это. А вообще был красивый футбол. Монако с победой.

      0
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 16 марта 2017, 06:26

      Монако с победой. А МС не надо было столько у себя дома пропускать...

      0
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      Рейтинг: +10

      freedom_21 16 марта 2017, 06:18

      Стоит сделать ставочку на Лестер :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 марта 2017, 05:36

      Какой то Мбаппе признан лучшим игроком матча. Куда катится мир )

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 марта 2017, 05:14

      Монако обыграл обыграл Манчестер Сити.. Обыграл обыграл, я два раза не повторяю не повторяю.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 марта 2017, 02:05

      теперь монако ждет тебя реал мадрид!! крепись!

      -1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Павел Буре 16 марта 2017, 04:42

      Это еще кому надо будет крепится??..??!!)) посмотрим!!)

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 16 марта 2017, 01:29

      Монако - супер!!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 марта 2017, 01:03

      Зрелищно! Во многом благодаря пофигизму защитников :)

      1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 16 марта 2017, 01:00

      Монако с победой!

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