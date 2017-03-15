Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «Нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной России»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал понять, что готов принимать участие в тренировках и матчах сборной России, несмотря на полученное ранее повреждение. Напомним, на данный момент 27-летний форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре против «Спартака» (2:2).

    Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал Смолова на предстоящие товарищеские матчи против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии.

    «К сожалению, полученная мной недавно травма не позволила принять участие в последних матчах за клуб, и на данный момент у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной в Краснодаре и Сочи. По той же причине мне не удалось сыграть за национальную команду в октябре и ноябре прошлого года. Но в любом случае я являюсь членом сборной и понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива, который ведет подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

    Я очень рад приглашению в национальную сборную России для подготовки к мартовским контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Готов принять участие в теоретических занятиях, тренировках и матчах в зависимости от степени готовности и состояния здоровья. Сборной предстоят очень интересные игры с сильными соперниками, и я убежден, что трибуны стадионов в Краснодаре и Сочи будут заполнены, а зрители окажут нам всестороннюю поддержку», – сказал Смолов.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Смолов забил 11 голов в 13 матчах.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 марта 2017, 16:53

      Здоровья тебе Федя..ты нам нужен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11