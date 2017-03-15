Смолов: «Нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной России»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал понять, что готов принимать участие в тренировках и матчах сборной России, несмотря на полученное ранее повреждение. Напомним, на данный момент 27-летний форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре против «Спартака» (2:2).

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал Смолова на предстоящие товарищеские матчи против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии.

«К сожалению, полученная мной недавно травма не позволила принять участие в последних матчах за клуб, и на данный момент у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной в Краснодаре и Сочи. По той же причине мне не удалось сыграть за национальную команду в октябре и ноябре прошлого года. Но в любом случае я являюсь членом сборной и понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива, который ведет подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Я очень рад приглашению в национальную сборную России для подготовки к мартовским контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Готов принять участие в теоретических занятиях, тренировках и матчах в зависимости от степени готовности и состояния здоровья. Сборной предстоят очень интересные игры с сильными соперниками, и я убежден, что трибуны стадионов в Краснодаре и Сочи будут заполнены, а зрители окажут нам всестороннюю поддержку», – сказал Смолов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Смолов забил 11 голов в 13 матчах.