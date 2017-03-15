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Футболисты «Урала» впервые посетили «Екатеринбург-Арену»

15 марта 2017, 13:33
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Футболисты, тренерский штаб и руководство «Урала» посетили строительную площадку «Екатеринбург-Арены», на которой через год команда будет проводить домашние матчи. Стоит отметить, что стадион будет рассчитан на 35 тысяч человек. Во время чемпионата мира-2018 здесь пройдут четыре игры.

Сообщается, что представители клуба остались довольны увиденным, отметив просторные раздевалки и другие помещения для команд, а также близость трибун к будущему футбольному полю.

«Стройка идет, и видно, что в декабре этого года стадион уже будет сдан. У нас никаких нет в этом сомнений. Сегодня мы собрались здесь, чтобы команда посмотрела, где мы будем играть после чемпионата мира. Но я думаю, что две-три тестовые игры чемпионата страны мы проведем здесь и до мундиаля. Нам тут все нравится. Разместить в центре города такой объект – дорогого стоит. Болельщикам будет удобно сюда добираться», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (1)
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Karpathian
1489579294
ах, централочка))) все детство там...
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