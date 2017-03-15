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  • Симонян советует «Спартаку» усилить оборону перед Лигой чемпионов

Симонян советует «Спартаку» усилить оборону перед Лигой чемпионов

15 марта 2017, 11:16
18

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что клубы, которые займут первые три места по итогам текущего сезона в Премьер-лиге и будут представлять Россию в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, должны быть готовы к равной игре с европейскими грандами.

«Будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными, пока непонятно. Скажу, что им просто надо быть готовыми к главному еврокубку. Для наших команд это будет очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если ты попадаешь в тройку в чемпионате России, то ты должен быть готов к встрече с европейскими грандами в Лиге чемпионов. Наше шестое место – это событие, которое пойдет на пользу нашему футболу.

Что касается перспектив «Спартака» в Лиге чемпионов, то если он попадает в элиту европейских команд, то он просто обязан быть готовым к серьезным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке.

Что касается настроя, то это уже вопрос к игрокам и тренерам. Понятно, что некоторые позиции стоит укрепить, в первую очередь оборону», – сказал Симонян.

Напомним, что после 19 туров первые три места в турнирной таблице Премьер-лиги занимают «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Симонян Никита
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1489566283
Причем тут 3 команды и текущий сезон? После текущего сезона начнется сезон 2017/18, а 3 команды у нас начиная с сезона 2018/19
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vladimir-7
1489566530
Однако, в РФС уже решили, что Спартак, однозначно, участник Лиги Чемпионов. Н.Симонян не вытерпел и озвучил секретное решение РФС. Сигнал судьям.
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Мары
1489567043
С одной стороны прав, с другой нет. Защиту по любому укреплять надо и не только Спартаку. С другой стороны туда ещё попасть надо.Вроде и гандикап не малый, но история не знает сослагательных наклонений.Подождём до мая, а там уже и про защиту поговорить можно будет.
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4agaaa
1489567566
Вы ещё о чм2022 поговорите! Сыграно чуть более половины, а разговоров на финал лч
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den161
1489568862
Простите, что????? "...клубы, которые займут первые три места по итогам текущего сезона в Премьер-лиге и будут представлять Россию в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19..." Я один это прочитал????
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ufos73
1489569755
А почему Боккетти на лавке сидит?
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CyPOBbIiXaH
1489571036
всякие армяне тут советы дают
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alex1951
1489573993
Самый лютчии из армян - это Никитосик Симонян! Как говаривал персонаж из ,,Свадьба в Малиновке,, ...Неее спее ши!
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turist82
1489574115
Ну для того чтобы слить чемпионат зениту, Красно-белым нужно...проиграть три матча из 11...учитывая что из предыдущих 19-ти как раз три и проиграли. Теоретически - возможно, на практике - не верю. Но этого мало, зениту нужно при этом 11 оставшихся матчей - выиграть без ничьих и поражений...а в это я верю еще меньше чем в три поражения Спартака
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bset
1489600143
Надо усиляться. Усилятся Зенит и Спартак - усилятся и остальные, чтобы что-то противопоставить. Так и выйдет наш чемпионат на достойный уровень. А если навести порядок в инфраструктуре и низших дивизионах, так вообще красота будет
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