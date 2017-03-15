Симонян советует «Спартаку» усилить оборону перед Лигой чемпионов

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что клубы, которые займут первые три места по итогам текущего сезона в Премьер-лиге и будут представлять Россию в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, должны быть готовы к равной игре с европейскими грандами.

«Будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными, пока непонятно. Скажу, что им просто надо быть готовыми к главному еврокубку. Для наших команд это будет очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если ты попадаешь в тройку в чемпионате России, то ты должен быть готов к встрече с европейскими грандами в Лиге чемпионов. Наше шестое место – это событие, которое пойдет на пользу нашему футболу.

Что касается перспектив «Спартака» в Лиге чемпионов, то если он попадает в элиту европейских команд, то он просто обязан быть готовым к серьезным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке.

Что касается настроя, то это уже вопрос к игрокам и тренерам. Понятно, что некоторые позиции стоит укрепить, в первую очередь оборону», – сказал Симонян.

Напомним, что после 19 туров первые три места в турнирной таблице Премьер-лиги занимают «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.