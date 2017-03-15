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    Симонян советует «Спартаку» усилить оборону перед Лигой чемпионов

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что клубы, которые займут первые три места по итогам текущего сезона в Премьер-лиге и будут представлять Россию в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, должны быть готовы к равной игре с европейскими грандами.

    «Будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными, пока непонятно. Скажу, что им просто надо быть готовыми к главному еврокубку. Для наших команд это будет очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если ты попадаешь в тройку в чемпионате России, то ты должен быть готов к встрече с европейскими грандами в Лиге чемпионов. Наше шестое место – это событие, которое пойдет на пользу нашему футболу.

    Что касается перспектив «Спартака» в Лиге чемпионов, то если он попадает в элиту европейских команд, то он просто обязан быть готовым к серьезным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке.

    Что касается настроя, то это уже вопрос к игрокам и тренерам. Понятно, что некоторые позиции стоит укрепить, в первую очередь оборону», – сказал Симонян.

    Напомним, что после 19 туров первые три места в турнирной таблице Премьер-лиги занимают «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 11:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 марта 2017, 20:49

      Надо усиляться. Усилятся Зенит и Спартак - усилятся и остальные, чтобы что-то противопоставить. Так и выйдет наш чемпионат на достойный уровень. А если навести порядок в инфраструктуре и низших дивизионах, так вообще красота будет

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 марта 2017, 13:35

      Ну для того чтобы слить чемпионат зениту, Красно-белым нужно...проиграть три матча из 11...учитывая что из предыдущих 19-ти как раз три и проиграли. Теоретически - возможно, на практике - не верю. Но этого мало, зениту нужно при этом 11 оставшихся матчей - выиграть без ничьих и поражений...а в это я верю еще меньше чем в три поражения Спартака

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 марта 2017, 13:33

      Самый лютчии из армян - это Никитосик Симонян!
      Как говаривал персонаж из ,,Свадьба в Малиновке,,
      ...Неее спее ши!

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:43

      всякие армяне тут советы дают

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 16:09

      .........а всякие ущербы и олени вроде тебя, тут комменты пишут! Ты сначала добейся хотя бы четверти того, чего он добился, а потом пасть разевай, тупица!

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > diadushka 15 марта 2017, 16:17

      четверти? ты наполном серьезе?
      он, и 0,001% не добьется в своейжизни того, чего добился и имеет Н.П. Симонян!

      1
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH > diadushka 15 марта 2017, 18:18

      о чурки подтянулись, как же весело читать комменнты ваши

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 18:30

      ты по-русски грамотно писать научись для начала, тупица! С ошибками пишешь и еще определяешь кто есть кто?)))
      А твои комменты читать печально! Невольно задумываешься, неужели люди до твоего уровня деградируют?((( Или же ты просто малолетка тупорылая

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > diadushka 15 марта 2017, 19:41

      скорее всего последнее))

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH > diadushka 15 марта 2017, 20:21

      ха как же тебя бомбит черножопый)

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 марта 2017, 12:22

      А почему Боккетти на лавке сидит?

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 12:07

      Простите, что?????
      "...клубы, которые займут первые три места по итогам текущего сезона в Премьер-лиге и будут представлять Россию в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19..."
      Я один это прочитал????

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > den161 15 марта 2017, 13:15

      Симонян сезоны попутал, в этом то сезоне ещё может перевернуть все с ног на голову,а что уж за следующий сезон разговоры говорить?.. Там может быть что угодно..

      А какой Симонян предсказатель, не берусь судить))

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 марта 2017, 11:46

      Вы ещё о чм2022 поговорите! Сыграно чуть более половины, а разговоров на финал лч

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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 11:37

      С одной стороны прав, с другой нет.
      Защиту по любому укреплять надо и не только Спартаку.
      С другой стороны туда ещё попасть надо.Вроде и гандикап не малый, но история не знает сослагательных наклонений.Подождём до мая, а там уже и про защиту поговорить можно будет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 марта 2017, 11:28

      Однако, в РФС уже решили, что Спартак, однозначно, участник Лиги Чемпионов. Н.Симонян не вытерпел и озвучил секретное решение РФС. Сигнал судьям.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > vladimir-7 15 марта 2017, 14:02

      Вот ты конь, бл.... Одну и туже ересь разными словами по всем новостям раскидал))). Успокойся, лавры кабинетчиков, у Вас никто не отберёт, в этом вы мастера! А мы пойдём другим путём!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 15 марта 2017, 11:24

      Причем тут 3 команды и текущий сезон? После текущего сезона начнется сезон 2017/18, а 3 команды у нас начиная с сезона 2018/19

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