Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шолль ждет перехода Пулишича в «Баварию»

    Экс-полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль считает, что футболист дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может пригодиться мюнхенскому клубу.

    «Пулишич – отличный футболист. Могу представить себе, что «Бавария» когда-нибудь попытается приобрести его. Он обладает особенными игровыми качествами.

    Это тот игрок, который способен делать то, что многим не под силу на поле. Он создает ситуации, которые обычно приводят к опасности к чужих ворот», – приводит слова Шолля Sport1.de.

    Напомним, в январе Пулишич продлил свой контракт с клубом до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 08:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 09:47

      Согласен, но если это и случится, то крику и шуму будет, не дай боже!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11