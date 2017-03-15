Шолль ждет перехода Пулишича в «Баварию»

Экс-полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль считает, что футболист дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может пригодиться мюнхенскому клубу.

«Пулишич – отличный футболист. Могу представить себе, что «Бавария» когда-нибудь попытается приобрести его. Он обладает особенными игровыми качествами.

Это тот игрок, который способен делать то, что многим не под силу на поле. Он создает ситуации, которые обычно приводят к опасности к чужих ворот», – приводит слова Шолля Sport1.de.

Напомним, в январе Пулишич продлил свой контракт с клубом до середины 2020 года.