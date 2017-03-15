Олбрайтон назвал фантастикой победу «Лестера» над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон, забивший решающий гол в ворота «Севильи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, назвал фантастикой победу над испанским клубом. По результатам двух встреч (1:2, 2:0) «лисы» продолжат борьбу в четвертьфинале.

«Я не знаю, что сказать. Отличный день. Наша победа заслуженна. Мы создавали давление на ворота «Севильи» на протяжении всей игры. «Лестер» победоносно защищался. Два гола и сухой матч – это просто фантастика.

Мы прекрасно выступаем в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, это восхитительный турнир», – сказал Олбрайтон.