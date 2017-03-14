Фалькао может пропустить игру с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что участие нападающего Радамеля Фалькао в завтрашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» остается под вопросом. Колумбиец травмировался в поединке 29-го тура Лиги 1 против «Бордо» (2:1).

«Фалькао чувствует себя лучше, но я не знаю, сможет ли он выйти против «Манчестер Сити» в стартовом составе. Подождем до завтра для принятия окончательного решения», – сказал Жардим.

Встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. И начнется в 22:45 по московскому времени.