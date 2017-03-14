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    Фалькао может пропустить игру с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что участие нападающего Радамеля Фалькао в завтрашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» остается под вопросом. Колумбиец травмировался в поединке 29-го тура Лиги 1 против «Бордо» (2:1).

    «Фалькао чувствует себя лучше, но я не знаю, сможет ли он выйти против «Манчестер Сити» в стартовом составе. Подождем до завтра для принятия окончательного решения», – сказал Жардим.

    Встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. И начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 01:26

      Без него будет грустно!

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