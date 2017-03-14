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  • Источник: Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

Источник: Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

14 марта 2017, 16:08
30

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». По информации источника, 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.

Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык и знакомиться с работой команд. Как отмечалось ранее, российский специалист может не получить работу в данной стране.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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ijgjr
1489497174
вот это будет хохма для болел Зенита - как говрится не вздохнуть не п......- даже представить не могу
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Тяп-Ляп.
1489497289
ШИЛО на МЫЛО!!!
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DIDI 23
1489498087
Будет шоу: Лёня в голубом, шатающийся.
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kykyi
1489498514
Слуцкий уже наелся российского футбола. так что, вряд ли, утка.
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firs04
1489499146
Только не это бегемотище. Иначе Данни в ворота встанет, а Лодыгин центр-форварда будет играть, еще и Орлов на замену выходить будет
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Nevsky_RU
1489499724
Блеать только не это..... Мужик он конечно нормальный, но как тренер пускай в других городах потрудится\покачается. Подписание Дзюбы, Кокорина, продажа Рондона, наличие в составе Нету, теперь еще и Слуцкий отшитый саксонами- что вообще происходит в Зените?... Митрофанов\Дюков доведут до того, что позорная Вибратор арена будет пустая на матчах.
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APchelov
1489500167
А не лучше ли Семака вернуть в качестве главного? Но Слуцкий нам не нужен. Должны же быть какие-то принципы наконец
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STALKER27
1489503438
Летят утки...
Ответить
Урия Гип
1489508387
Это будет контрольный выстрел в Зенит.
Ответить
Мары
1489512962
Да ладно. Лёня в Лондоне то ли бургер, то ли новую команду ищет. Он аглицкий Макдональдс на питерский бургер кинд ни за что не поменяет. Кремень мужик. Скажет, как отрежет.
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