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    Источник: Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». По информации источника, 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.

    Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык и знакомиться с работой команд. Как отмечалось ранее, российский специалист может не получить работу в данной стране.

    Источник: ФАН

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    14.03.2017 16:08
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 15 марта 2017, 12:52

      Не верю в приглашение Слуцкого, но если это правда, то я буду просто в шоке от руководства Зенита. Слуцкий на мой взгляд не тренер. Лучше пусть Семака главным поставят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 14 марта 2017, 23:39

      Ну да, может возглавить, а может - и нет... Всё будет зависеть от источника...Хи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:36

      Да ладно.
      Лёня в Лондоне то ли бургер, то ли новую команду ищет.
      Он аглицкий Макдональдс на питерский бургер кинд ни за что не поменяет.
      Кремень мужик. Скажет, как отрежет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 марта 2017, 20:15

      А Гинер в курсе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 14 марта 2017, 19:44

      Хоть поржём

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 14 марта 2017, 19:19

      Это будет контрольный выстрел в Зенит.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 18:34

      Прикольно, от цыгана к конепасу,
      От этих слухов нету спасу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 14 марта 2017, 18:29

      Без Гинера ??? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 марта 2017, 17:58

      А он об этом знает)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 марта 2017, 17:57

      Летят утки...

      1
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