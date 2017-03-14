Источник: Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». По информации источника, 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.

Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык и знакомиться с работой команд. Как отмечалось ранее, российский специалист может не получить работу в данной стране.