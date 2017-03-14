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  • Источник: английские клубы не заинтересованы в приглашении Слуцкого на пост главного тренера

Источник: английские клубы не заинтересованы в приглашении Слуцкого на пост главного тренера

14 марта 2017, 13:15
17

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может не получить работу в одном из английских клубов. По информации источника, ни одна из команд не проявляет серьезного интереса к 45-летнему специалисту.

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года и отправился в Англию для изучения иностранного языка и знакомства с работой местных клубов. Сообщается, что в Лондоне российский специалист пробудет до лета.

Ранее отмечалось, что Слуцкий может возглавить «Брентфорд», представляющий Чемпионшип. Также сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Зенита».

Источник: ФАН
Англия Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Asbjorn
1489486631
Было бы интересно на него в чемпионшипе посмотреть
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VVM1964
1489487133
ЧЕГОЙ ТО ? ТАКОЙ СПЕЦ И НЕ НАРАСХВАТ .
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talgatnurzhanov2006
1489487176
Он думает если будет тусоваться в англии то на него спрос будет?интересная позицияс таким успехом мог бы изучать англ.и в россии
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kykyi
1489487434
Ничего страшного, не все кто заканчивал Кембридж обязательно работают в Англии. Главное, что он там учится, а это пригодится, это багаж на всю жизнь.
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Pourport
1489487882
В Зенит после коней?Не верю.А вот на туманном может пристроиться,и дело даже не в Чемпионшип,на туманном от АПЛ до 4 дива масса команд,где русскоязычные хозяева,job найдется рано или поздно.
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subbotaspartak
1489488429
Ничего англичане в футболе не понимают, Если нашего физрука не принимают. "До чего бы лучше играла вечером Ермолова, Если бы днём стояла у станка" - классика, Как раз для нашего "конька"
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marslond
1489489491
Они просто не следят за чемпионатом России, а в ЛЧ ЦСКА плохо играл.
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Обер-КанцлерЪ
1489490257
Лёня уже в Зените, следующий матч Луческу будет прощальным.
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yorgenbarenz
1489490972
В Англии меньше дураков.
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Masteralex
1489495387
ахаха, Зенит это самое то, надо же ЦСКА в Лигу Чемпионов выводить, пусть даже из стана врага
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