Источник: английские клубы не заинтересованы в приглашении Слуцкого на пост главного тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может не получить работу в одном из английских клубов. По информации источника, ни одна из команд не проявляет серьезного интереса к 45-летнему специалисту.

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года и отправился в Англию для изучения иностранного языка и знакомства с работой местных клубов. Сообщается, что в Лондоне российский специалист пробудет до лета.

Ранее отмечалось, что Слуцкий может возглавить «Брентфорд», представляющий Чемпионшип. Также сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Зенита».