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    Источник: английские клубы не заинтересованы в приглашении Слуцкого на пост главного тренера

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может не получить работу в одном из английских клубов. По информации источника, ни одна из команд не проявляет серьезного интереса к 45-летнему специалисту.

    Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года и отправился в Англию для изучения иностранного языка и знакомства с работой местных клубов. Сообщается, что в Лондоне российский специалист пробудет до лета.

    Ранее отмечалось, что Слуцкий может возглавить «Брентфорд», представляющий Чемпионшип. Также сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Зенита».

    Источник: ФАН

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    14.03.2017 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 15 марта 2017, 15:13

      Слуцкому надо в Лестер: там Муса...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 17:58

      ну нашли проблему - ну не серьезно же это ребята АПЛ и Слуцкий - ну куда нибудь в Казахстан куда не шло

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 марта 2017, 15:43

      ахаха, Зенит это самое то, надо же ЦСКА в Лигу Чемпионов выводить, пусть даже из стана врага

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 марта 2017, 14:51

      Пробудет в Лондоне до лета и вернется специалистом натаскивать мудка англицкому языку.

      -1
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      Рейтинг: +100649

      zigbert 14 марта 2017, 14:42

      Интересно а сколько английских слов он уже выучил?

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 марта 2017, 14:29

      В Англии меньше дураков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2017, 14:17

      Лёня уже в Зените, следующий матч Луческу будет прощальным.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 14 марта 2017, 14:04

      Они просто не следят за чемпионатом России, а в ЛЧ ЦСКА плохо играл.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 13:47

      Ничего англичане в футболе не понимают,
      Если нашего физрука не принимают.
      "До чего бы лучше играла вечером Ермолова,
      Если бы днём стояла у станка" - классика,
      Как раз для нашего "конька"

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 марта 2017, 13:38

      В Зенит после коней?Не верю.А вот на туманном может пристроиться,и дело даже не в Чемпионшип,на туманном от АПЛ до 4 дива масса команд,где русскоязычные хозяева,job найдется рано или поздно.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Pourport 14 марта 2017, 18:01

      а там что хозяин клуб ради руского взял - если бы он за русских страдал он бы в Россий какой нибудь клуб приобрел

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