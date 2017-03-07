Источник: «Зенит» рассматривает Слуцкого на пост главного тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий летом может возглавить «Зенит». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает российского специалиста в качестве замены Мирче Луческу и готово предложить ему контракт, рассчитанный на два года.

При этом сообщается, что сам Слуцкий не планирует возвращаться на работу в Россию. На данный момент тренер занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.