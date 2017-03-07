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Источник: «Зенит» рассматривает Слуцкого на пост главного тренера

7 марта 2017, 17:01
43

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий летом может возглавить «Зенит». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает российского специалиста в качестве замены Мирче Луческу и готово предложить ему контракт, рассчитанный на два года.

При этом сообщается, что сам Слуцкий не планирует возвращаться на работу в Россию. На данный момент тренер занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (43)
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la verdad
1488895402
Видать, у газпрома бабло кончается... Пошли по помойкам тренера искать...
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yorgenbarenz
1488895803
Не выдержали.Хорошую шутку не оставили до первого апреля.
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polt
1488899186
Зенит все дальше в ничто...
Ответить
_Аналитик_
1488899553
Утка, Зенит самый богатый клуб в премьер лиге,точно подбирать никого не будет
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pntrz
1488900516
это дерьмо, ни один тренер не спасет
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ateist90
1488904593
От куда берутся такие бредовые слухи? У Зенита сейчас есть проблемы, в игровом плане, пришли новые игроки, еще не вписались в игру. Конечно Луческу допустил ряд ошибок с Андерлехтом в первой игре. Но это хороший тренер. Ему нужно время на построение команды. Да и к тому же в чемпионате ничего не потеряно еще, идем на втором месте, свинарник впереди на 5 очков, все это отыгрывается.
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КАРАТ
1488905612
Неустойку же надо деду заплатить и деньги отмыть, уже опыт сборной есть деньги девать некуда... Пособия бы лучше подняли детям, а не 250-300 руб в месяц платить су*и ....
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арейская
1488939455
Летят у- утки...
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Бизон 74
1488961552
Пусть Луческу и дальше разваливает. А чемпионом будет ЦСКА!!!
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Denis199244
1489042019
Давно такой бред не читал))))
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