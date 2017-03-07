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    Источник: «Зенит» рассматривает Слуцкого на пост главного тренера

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий летом может возглавить «Зенит». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает российского специалиста в качестве замены Мирче Луческу и готово предложить ему контракт, рассчитанный на два года.

    При этом сообщается, что сам Слуцкий не планирует возвращаться на работу в Россию. На данный момент тренер занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

    Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.

    Источник: ФАН

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    07.03.2017 17:01
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 9 марта 2017, 09:46

      Давно такой бред не читал))))

      -1
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 8 марта 2017, 11:25

      Пусть Луческу и дальше разваливает. А чемпионом будет ЦСКА!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 марта 2017, 05:17

      Летят у- утки...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 марта 2017, 23:14

      ZENIT-59Маловероятно,что Зенит будет тренировать российский тренер, особенно тот, который тренировал многолет прямого конкурента.В своё время Павел Садырин тренировал оба коллектива,привёл Зенит к первому титулу,но я думаю, что после Петржелы и особенно Адвооката директорат не будет нарушать традицию -пригласить зарубежного специалиста.Плохо это или хорошо другой вопрос.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 7 марта 2017, 21:57

      Бредятина

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 7 марта 2017, 21:40

      вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 7 марта 2017, 21:28

      давайте Гвардиолу

      0
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 7 марта 2017, 20:39

      А как же клоп? Несколько дней назад, "по информации источника", здесь же его рекламировали как тренера Зенита...

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 марта 2017, 20:31

      Л Е С Т Е Р)

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 марта 2017, 19:53

      Неустойку же надо деду заплатить и деньги отмыть, уже опыт сборной есть деньги девать некуда... Пособия бы лучше подняли детям, а не 250-300 руб в месяц платить су*и ....

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > КАРАТ 7 марта 2017, 20:27

      Немного не по адресу. На это есть всеми любимый президент... Напиши ему искреннее письмо и не забудь отправить.

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