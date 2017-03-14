Митрофанов: «Вся судейская система России получила очень четкий сигнал – все позволено»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением о решении контрольно-квалификационной комиссии РФС признать действия главного арбитра Евгения Турбина в ключевых моментах матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) верными.

Отметим, что наиболее спорным эпизодом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.

Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено», – сказал Митрофанов.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?