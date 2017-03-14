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    Митрофанов: «Вся судейская система России получила очень четкий сигнал – все позволено»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением о решении контрольно-квалификационной комиссии РФС признать действия главного арбитра Евгения Турбина в ключевых моментах матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) верными.

    Отметим, что наиболее спорным эпизодом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    «Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.

    Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено», – сказал Митрофанов.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 15:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 15 марта 2017, 07:26

      Митрофанов: «Вся судейская система России получила очень четкий сигнал – все позволено» смешное заявление,это как минимум,кто обладает админ ресурсом не для кого не секрет,наверное митрофанов хотел сказать что кто то не пожелал прогнуться под "админ ресурс" и свистит на поле как хочет,а не как велено

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 марта 2017, 00:12

      Ну, поняла бы эти стоны если хрень случилась на 87-й минуте... А так, - словно юнги беспонтовые. Чтобы кончить - дёргаться надо !!! Хи!

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 14 марта 2017, 20:54

      Карпин вчера хорошо рассказал
      приглашённому от судейского корпуса
      прогнило у них там всё основательно
      убивают спортивный интерес, господа обладающие свистком и карточками
      .

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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 19:55

      Это же чел советовал спартачам прекратить жаловаться на судейство после матча в Питере.Перековался однозначно или своё не пахнет ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 14 марта 2017, 19:43

      Вы только посмотрите кто с кем играет? Просто позор нашему клубу выигрывать за счет ложных падений Дзюбы и Шатова. Да гол забили , но наш топовый клуб должен выигрывать у Амкара как минимум в два, три мяча. Вся команда вообще не понимает что она делает на поле, куда бежит и зачем. В команде был один Кокорин, а теперь их как минимум пять, шесть.

      3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > zenit888 15 марта 2017, 00:06

      +++

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 марта 2017, 19:07

      Не буду рассуждать.........напишу скромно без оскорблений ...........Митрофанов вы просто нытик , ищите проблемы в слабой игре своей команды а не в судейских ошибках .

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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 14 марта 2017, 18:53

      После провального матча судьи Иванова в пользу Зенита(Зенит-Спартак)господин Митрофанов заявил,что" жаловаться на судью-удел слабых.." ,а тут такую вселенскую истерику закатили...

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      Рейтинг: +5178

      Каратель 14 марта 2017, 18:51

      ты смотри как заблажили,как в их сторону свистят,то "судья принял верное решение",а тут видано ли дело не в пользу зины свиснули,надо кричать на всю страну,бедная зина,засудили. заставили лучше бы пешеходов играть,может потом и сил гонять на машине небыло бы

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 18:38

      Хватит болтать. Не нуди.
      Иди уже кого-нибудь победи.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 марта 2017, 17:51

      Я не фанат Зенита, но я фигею...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 14 марта 2017, 19:18

      И я фигею....С чего? Да со всего)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > андрей андреев 15 марта 2017, 07:46

      :). Фигею от наглости любых российских чиновников. Их отрицание очевидного.... Вот от этого я фигею.

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