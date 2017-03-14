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  • Митрофанов: «Вся судейская система России получила очень четкий сигнал – все позволено»

Митрофанов: «Вся судейская система России получила очень четкий сигнал – все позволено»

14 марта 2017, 15:23
33

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением о решении контрольно-квалификационной комиссии РФС признать действия главного арбитра Евгения Турбина в ключевых моментах матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) верными.

Отметим, что наиболее спорным эпизодом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.

Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено», – сказал Митрофанов.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Митрофанов Максим
Комментарии (33)
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Диктор
1489494320
О как разнылись-земля круглая.Вспомни игру со Спартаком.
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Asbjorn
1489495100
Опять же повторюсь,когда Спартак говорил по поводу судейства,фунционеры Зенита называли это плачем,и именно это они сейчас и делают,когда и их это коснулось
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Тяп-Ляп.
1489496554
Всёж таки,какая вонючяя команда Зинид.
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multi1984
1489496941
Болею.катаюсь за Зенит!! Видеоповторы вводить надо! Но не из-за матча с Амкаром) в том матче играл защитник сборной Португалии )) он Дибил!!!!))) и руководство зенита.которые не выгоняют его..но им можно.видимо на этом идут денежки по контракту. А вообще коррупция в стране достала- зарплаты надо уменьшать в десятки раз футболистам!!!
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nik55
1489497644
Когда судили в пользу Зенита все было хорошо---что деньги кончились ?
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Krics
1489499452
После 9 тура другие слова говорил, жизнь бумеранг.
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Павелий
1489500223
Митрофанов, а 10 лет откровенного засуживания сопреников Зенита ты забыл? Да и вообще, что ты там куришь? То болельшиков у тебя больше всех, то тренер самый замечательный, то судьи нехорошие стали....
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Каратель помойников
1489506713
ты смотри как заблажили,как в их сторону свистят,то "судья принял верное решение",а тут видано ли дело не в пользу зины свиснули,надо кричать на всю страну,бедная зина,засудили. заставили лучше бы пешеходов играть,может потом и сил гонять на машине небыло бы
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zenit888
1489509824
Вы только посмотрите кто с кем играет? Просто позор нашему клубу выигрывать за счет ложных падений Дзюбы и Шатова. Да гол забили , но наш топовый клуб должен выигрывать у Амкара как минимум в два, три мяча. Вся команда вообще не понимает что она делает на поле, куда бежит и зачем. В команде был один Кокорин, а теперь их как минимум пять, шесть.
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Мары
1489510512
Это же чел советовал спартачам прекратить жаловаться на судейство после матча в Питере.Перековался однозначно или своё не пахнет ?
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