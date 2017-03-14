«ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.

По информации источника, Айтекин больше не будет судить матчи Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. При этом ранее сообщалось, что УЕФА не намерена наказывать арбитра за работу в матче «Барселона» – «ПСЖ».

Напомним, в первом матче парижский клуб одержал победу со счетом 4:0, однако не сумел пробиться в четвертьфинал по сумме двух встреч (5:6).