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    «ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

    Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.

    По информации источника, Айтекин больше не будет судить матчи Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. При этом ранее сообщалось, что УЕФА не намерена наказывать арбитра за работу в матче «Барселона» – «ПСЖ».

    Напомним, в первом матче парижский клуб одержал победу со счетом 4:0, однако не сумел пробиться в четвертьфинал по сумме двух встреч (5:6).

    Источник: Marca

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    14.03.2017 12:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +74

      краббб 15 марта 2017, 15:18

      симпатизирую Барсе ,но эта игра не по чесноку

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 14 марта 2017, 18:28

      карасева назначьте на такие игры на вселенский хохот )))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 марта 2017, 16:33

      По турку виселица плачет ,а он лишь отстранен,типа,на больничный вышел!
      А сколько бабок из-за таких полутурков-полудурков))),ПСЖ на одних только премиальных потеряла?!!!
      Короче .на шашлык его..

      2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 14 марта 2017, 14:40

      ПСЖ отправляет жалобы а Барса кейс с бабками, интересно к кому прислушаются в УЕФА))

      2
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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса 14 марта 2017, 14:33

      Ведут себя как Cпартак.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 марта 2017, 14:15

      В истории полно больших матчей, испорченных судьями. Но Барселону последние лет 7-8 тащат больше кого-либо. Полуфинал с Челси один (год не помню, вроде 2009) чего стОит. Не знаю, как судят в Испании (не люблю и не смотрю), может, для их чемпионата это норма. Но в Англии или Германии таких пенальти бы точно никто не ставил, даже Клаттенбург.
      С другой стороны, продинамить преимущество в +4 - это надо умудриться.
      Надеюсь на одно. Что та же Бавария поставит всё на место без помощи судей. Как и 3 года назад. Благо ей это по силам.

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 14 марта 2017, 13:43

      Да они же не результат матча хотят изменить, а что бы такого судейства не было в будущем. Что тут непонятного?!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 марта 2017, 13:24

      Результат уже в истории, хоть сколько жалуйся..

      -1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 14 марта 2017, 13:23

      Раз в 10 лет рождается или эвребе или айтекен.

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 14 марта 2017, 13:09

      Результат на ТАБЛО.ВСЕ.

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