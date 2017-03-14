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  • «ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

«ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

14 марта 2017, 12:31
16

Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.

По информации источника, Айтекин больше не будет судить матчи Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. При этом ранее сообщалось, что УЕФА не намерена наказывать арбитра за работу в матче «Барселона» – «ПСЖ».

Напомним, в первом матче парижский клуб одержал победу со счетом 4:0, однако не сумел пробиться в четвертьфинал по сумме двух встреч (5:6).

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Айтекин Дениз
Комментарии (16)
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алекс88
1489483955
Все угомониться не могут...вылетели всё... Ничего не поменяется
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zatonn
1489484740
После драки, как говорится, кулаками не машут))
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Черемшанец
1489485723
зачем? барселона например то же может указать на ошибку! желтая за симуляцию Суаресу дана неправильно!! два одинаковых эпизода из матча, 52 минута Кавани принимает мяч Пике, подталкивает его рукой в спину, на повторе 52.15 четко видно легкое движение руки Пике в спину Кавани, Кавани упал и очень красиво, пытаясь показать что его грубо сбили и выпросить вторую желтую для Пике! движение руки Пикуе в спину Кавани было-это фол!! а теперь эпизод на 66 минуте когда Суарес с мячем в штрафной ставит спину и Вератти легко рукой подталкивает Суареса в спину!! Суарес падает так же как Кавани, но фола нет , а типа симуляция!!! как так? абсолютно единтичные фолы но в одном эпизоде фол фиксируется в другом нет?? че то Парижане и куча болел которые кричат что судья помог Барселоне, эти моменты не разбирают и не сравнивают!! а находят каких то 7 ошибок!:)))
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slavko33002
1489486187
Результат на ТАБЛО.ВСЕ.
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talgatnurzhanov2006
1489487039
Раз в 10 лет рождается или эвребе или айтекен.
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афоня72
1489487065
Результат уже в истории, хоть сколько жалуйся..
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Danish Dynamite
1489490108
В истории полно больших матчей, испорченных судьями. Но Барселону последние лет 7-8 тащат больше кого-либо. Полуфинал с Челси один (год не помню, вроде 2009) чего стОит. Не знаю, как судят в Испании (не люблю и не смотрю), может, для их чемпионата это норма. Но в Англии или Германии таких пенальти бы точно никто не ставил, даже Клаттенбург. С другой стороны, продинамить преимущество в +4 - это надо умудриться. Надеюсь на одно. Что та же Бавария поставит всё на место без помощи судей. Как и 3 года назад. Благо ей это по силам.
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Красная от Нихуйса
1489491217
Ведут себя как Cпартак.
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Александр 13
1489491641
ПСЖ отправляет жалобы а Барса кейс с бабками, интересно к кому прислушаются в УЕФА))
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alex1951
1489498395
По турку виселица плачет ,а он лишь отстранен,типа,на больничный вышел! А сколько бабок из-за таких полутурков-полудурков))),ПСЖ на одних только премиальных потеряла?!!! Короче .на шашлык его..
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