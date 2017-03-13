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    Бышовец считает, что у «Локомотива» проблемы с психологией

    Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По мнению специалиста, железнодорожники могли победить краснодарский клуб, однако не им помешали психологические проблемы.

    «Победа «Краснодара» стала для меня неожиданностью, ведь «Локомотив» владел преимуществом и мог победить. У гостей были большие кадровые потери, что также говорило в пользу «Локо». После тяжелого матча с «Сельтой» и длинного перелета футболисты смогли восстановиться, за что спасибо главному тренеру Игорю Шалимову. «Краснодар» нашел в себе возможности закрыть дыры в составе за счет внутренних резервов и проявил характер. «Быки» отыгрались после счета 0:1, это заслуга всей команды и главного тренера.

    Видимо, у «Локомотива» есть психологические проблемы. После забитого мяча не было предпосылок к тому, что железнодорожники отдадут инициативу. Они могли обыгрывать гостей», – сказал Бышовец.

    «Локомотив» находится на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2017 23:37
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