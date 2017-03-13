«Крылья Советов» определятся с будущим Скрипченко по завершении сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко останется на своем посту как минимум до лета, заявил член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Напомним, белорусский специалист возглавил команду в ноябре 2016 года.

«Решения относительно будущего Вадима Скрипченко нет, оно будет принято летом. Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как он принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона», – сказал Шляхтин.

После 19-ти туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 15 очков. В двух стартовых матчах после возобновления чемпионата России подопечные Скрипченко очков не набрали, уступив «Локомотиву» (0:3) и «Уфе» (0:1).