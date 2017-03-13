Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борис Игнатьев: «Черчесов не вызвал Кокорина в сборную не из-за последнего скандала, связанного с игроком»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что невызов нападающего «Зенита» Александра Кокорина тренерским штабом национальной команды на ближайшие товарищеские встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией не имеет никакой связи с недавним скандалом, благодаря которому 25-летний футболист вновь оказался в центре внимания прессы.

    «Недавние скандалы, связанные с именем Кокорина, не повлияли на решение Черчесова. Видимо, проблема в уровне подготовки футболиста. Не вызвали – значит не готов, плохо играет», – сказал Игнатьев.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен поведением Кокорина, совершившего нарушение правил ПДД в Москве, 25 февраля, выехав на встречную полосу на своем автомобиле «Бентли». Теперь форварду грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 13 марта 2017, 17:36

      Черчесов обеспечен работой до ЧМ,а результат будет тем же,а Мудко опять придумает что сказать.Всем хорошо,а болельщики переживут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2017, 16:00

      Есть Бердыев. Зачем Черчесова вызывать?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 13 марта 2017, 18:14

      Есть Черчесов. Зачем Бердыева трогать?)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 марта 2017, 15:32

      Кокоша не достоин вызова в сборную,не только из-за своего поведения,но и из-за отношения к футболу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Сергей1234 13 марта 2017, 15:29

      Правильно сделал .
      Достал всех уже.
      И играет хреново.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 марта 2017, 15:19

      Черчесову не стоит задача воспитывать этого чмошника. Он взял лучших, а возиться с одним игроком не стоит. Тем более посмотрите на его статистику...полузащитники чаще забивают, нежели он.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Kulimen 13 марта 2017, 18:15

      Если так дело и дальше пойдет, то скоро вратари будут забивать чаще чем Кокорин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11