Борис Игнатьев: «Черчесов не вызвал Кокорина в сборную не из-за последнего скандала, связанного с игроком»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что невызов нападающего «Зенита» Александра Кокорина тренерским штабом национальной команды на ближайшие товарищеские встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией не имеет никакой связи с недавним скандалом, благодаря которому 25-летний футболист вновь оказался в центре внимания прессы.

«Недавние скандалы, связанные с именем Кокорина, не повлияли на решение Черчесова. Видимо, проблема в уровне подготовки футболиста. Не вызвали – значит не готов, плохо играет», – сказал Игнатьев.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен поведением Кокорина, совершившего нарушение правил ПДД в Москве, 25 февраля, выехав на встречную полосу на своем автомобиле «Бентли». Теперь форварду грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.