Озил ждет возвращения Гетце на поле

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поддержал футболиста дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

«Мне очень жаль, что Гетце оказался в такой ситуации. Он действительно очень талантливый футболист. И он уже многого добился в своей карьере. А теперь эта болезнь заставила его остановиться.

Я написал ему и выразил надежду, что он скоро вновь сможет появиться на поле. «Боруссия» и сборная Германии нуждаются в Гетце», – приводит слова Озила Bild.

Напомним, что Гетце выбыл на неопределенный срок после того, как у него было диагностировано нарушение обмена веществ.