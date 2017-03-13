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    Озил ждет возвращения Гетце на поле

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поддержал футболиста дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

    «Мне очень жаль, что Гетце оказался в такой ситуации. Он действительно очень талантливый футболист. И он уже многого добился в своей карьере. А теперь эта болезнь заставила его остановиться.

    Я написал ему и выразил надежду, что он скоро вновь сможет появиться на поле. «Боруссия» и сборная Германии нуждаются в Гетце», – приводит слова Озила Bild.

    Напомним, что Гетце выбыл на неопределенный срок после того, как у него было диагностировано нарушение обмена веществ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 08:15
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