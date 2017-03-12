Луческу: «Нету мог быть внимательнее, но судья отменил чистый забитый мяч»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал эпизод с незасчитанным голом петербургского клуба в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

Отметим, что на седьмой минуте после подачи Олега Шатова защитник Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.

– Что сказал Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

– Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом – отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ и отстает от возглавляющего чемпионат «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?