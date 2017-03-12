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    Луческу: «Нету мог быть внимательнее, но судья отменил чистый забитый мяч»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал эпизод с незасчитанным голом петербургского клуба в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

    Отметим, что на седьмой минуте после подачи Олега Шатова защитник Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.

    – Что сказал Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

    – Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом – отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

    После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ и отстает от возглавляющего чемпионат «Спартака» на пять очков.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.03.2017 15:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2017, 22:49

      Да, Мирча! Не вышла вожделённая ничейка с Амкаром! Надеюсь, это был Ваш последний матч с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 марта 2017, 18:47

      А нахрена он вообще трогал мяч??? Хотел на себя записать , а в итоге выбил из ворот!!!! Амкару привет от кб!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 12 марта 2017, 17:48

      цыганские народные песни...

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 марта 2017, 17:35

      Нету даже не деревянный- каменный.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 марта 2017, 17:16

      голомираж..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 12 марта 2017, 16:44

      Что же Зениту так не везёт с тренерами в последнее время ??? Одни тренеришки - нытики !!!

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 16:41

      Вообще не правильно сказал Луческу .......гол не отменили его не зафиксировали и на повторах не факт что мяч полностью пересёк линию

      2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 12 марта 2017, 16:33

      Как же меня бесит этот старый пердун

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 12 марта 2017, 16:17

      ныть будет не только цыган а вся петушатня)...сидел бы в своем шахтере...там московский судей нет

      -1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 12 марта 2017, 16:13

      зенит должен был громить амкар.... а тут ноют...если и 1-1... ничья с амкаром не уровень зенита

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 > Тони Монтана 12 марта 2017, 16:30

      Сейчас это и есть уровень Зенита

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