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  • Луческу: «Нету мог быть внимательнее, но судья отменил чистый забитый мяч»

Луческу: «Нету мог быть внимательнее, но судья отменил чистый забитый мяч»

12 марта 2017, 15:15
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал эпизод с незасчитанным голом петербургского клуба в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

Отметим, что на седьмой минуте после подачи Олега Шатова защитник Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.

– Что сказал Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

– Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом – отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ и отстает от возглавляющего чемпионат «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Нету Луиш Луческу Мирча
Комментарии (17)
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Asbjorn
1489321044
Неделю теперь ныть будет
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BrezAndr
1489321183
Судьишко))
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Pourport
1489321510
Тяжелая цыганская жизнь,снова табор пошел в небо)
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slavа0508
1489324129
Вот и разница между Каррерой и Луческой,,,,,Луческо ноет,Каррера молча работает
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"supermax"
1489324654
ныть будет не только цыган а вся петушатня)...сидел бы в своем шахтере...там московский судей нет
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ВЛАДИВОСТОК
1489326065
Вообще не правильно сказал Луческу .......гол не отменили его не зафиксировали и на повторах не факт что мяч полностью пересёк линию
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life85
1489326294
Что же Зениту так не везёт с тренерами в последнее время ??? Одни тренеришки - нытики !!!
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polt
1489329327
Нету даже не деревянный- каменный.
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kvm
1489330130
цыганские народные песни...
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Виталий1
1489348168
Да, Мирча! Не вышла вожделённая ничейка с Амкаром! Надеюсь, это был Ваш последний матч с Зенитом.
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