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    ФНЛ. «Спартак-2» нанес поражение «Енисею», «Кубань» сыграла вничью с «Сибирью»

    В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле одержал победу над «Енисеем» со счетом 3:1. Таким образом, московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, подвинув красноярскую команду на пятую строчку.

    В другой встрече тура «Сибирь» и «Кубань» сыграли вничью, не сумев забить на двоих ни одного гола – 0:0.

    Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Кубань (Краснодар) – 0:0

    Спартак-2 (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Савичев, 25; 2:0 – Мелкадзе, 32; 2:1 – Кичин, 57 (с пенальти); 3:1 – Пантелеев, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 14:52
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