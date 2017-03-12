Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

Напомним, в данной встрече Айтекин поставил в ворота «ПСЖ» два пенальти, в то время как не увидел нарушения правил Хавьером Маскерано на Анхеле Ди Марии в штрафной площади каталонцев.

Отметим, что в первой встрече «ПСЖ» одержал крупную победу со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (5:6) не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.