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  • Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

12 марта 2017, 12:01
14

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

Напомним, в данной встрече Айтекин поставил в ворота «ПСЖ» два пенальти, в то время как не увидел нарушения правил Хавьером Маскерано на Анхеле Ди Марии в штрафной площади каталонцев.

Отметим, что в первой встрече «ПСЖ» одержал крупную победу со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (5:6) не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Айтекин Дениз
Комментарии (14)
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melnicn
1489311421
Да-да купили игру
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diadushka
1489313953
Уже даже смешно читать про судейство в этом матче! Скоро напишут что-то вроде: Судья купил себе дом и Суарез лично приехал поздравить его))) Или Месси решил крестить сына и в списке гостей тот самый судья матча))) Пока не будет видеоповторов, споры будут всегда! Но то, что Барса сильнее ПСЖ - неоспоримо!
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Mr Abdullaev
1489329742
Судья судья судья. Пенальти на Суаресе чисто было, смотрите повтор. Уже заебали. Ну да, все противники Барсы эту херню пишут про судью а не про игру голы
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Mr Abdullaev
1489329933
3 гола в ЛЧ забить в добавочное время не смог бы "ПОМОЧ" не один судья в мире! Чистый гол Неймара со штрафного Пенальти на Суаресе было, повторы смотрите!! Гол Роберто!! Просто вы не можете смирится с этим, потому что против Барсы. А тут судья да судья! Олени
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Mr Abdullaev
1489329970
Счёт на табло! А ва остаётся: бла бла бла
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Luis Figo
1489331275
Да за@бали уже честно! Судья такой судья сикой. ПСЖ играть надо было, а не тупо сидеть в обороне! У Барселоны сила воли высокая оказалась, вот и все! Они хотели пройти дальше и прошли!!! А что судьи, судьи делают то что УЕФА диктует! Они просто делают то что велят!!!
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мы_не_рабы
1489402689
Интересно, на каком языке матерился? Наверно опять русские виноваты?
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