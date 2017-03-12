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    Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

    Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

    Напомним, в данной встрече Айтекин поставил в ворота «ПСЖ» два пенальти, в то время как не увидел нарушения правил Хавьером Маскерано на Анхеле Ди Марии в штрафной площади каталонцев.

    Отметим, что в первой встрече «ПСЖ» одержал крупную победу со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (5:6) не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 12:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 марта 2017, 13:58

      Интересно, на каком языке матерился? Наверно опять русские виноваты?

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 марта 2017, 18:07

      Да за@бали уже честно! Судья такой судья сикой. ПСЖ играть надо было, а не тупо сидеть в обороне! У Барселоны сила воли высокая оказалась, вот и все! Они хотели пройти дальше и прошли!!! А что судьи, судьи делают то что УЕФА диктует! Они просто делают то что велят!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Luis Figo 13 марта 2017, 09:09

      Дело в том,что не Барселона в том матче сыграла хорошо,а ПСЖ сыграл плохо))

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > madrid__9530 16 марта 2017, 09:44

      Согласись забитые 3 гола с 87 минуты матча много о чем говорит! Не так ли? ))

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 марта 2017, 17:46

      Счёт на табло! А ва остаётся: бла бла бла

      0
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Mr Abdullaev 13 марта 2017, 09:08

      Ты по-моему читаешь просто комментарии своих соотечественников ,а матч и не смотрел,да наверное и не разбираешься в футболе.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 марта 2017, 17:45

      3 гола в ЛЧ забить в добавочное время не смог бы "ПОМОЧ" не один судья в мире!

      Чистый гол Неймара со штрафного

      Пенальти на Суаресе было, повторы смотрите!!

      Гол Роберто!!

      Просто вы не можете смирится с этим, потому что против Барсы.

      А тут судья да судья! Олени

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 марта 2017, 17:42

      Судья судья судья. Пенальти на Суаресе чисто было, смотрите повтор. Уже заебали. Ну да, все противники Барсы эту херню пишут про судью а не про игру голы

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Mr Abdullaev 13 марта 2017, 00:54

      Хочешь про голы и про игру? Пожалуйста! Дубль Ди Марии, два гола Кавани и гол Дракслера как тебе? Понравились?
      Заметь все бесспорные!)))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 марта 2017, 13:19

      Уже даже смешно читать про судейство в этом матче! Скоро напишут что-то вроде: Судья купил себе дом и Суарез лично приехал поздравить его))) Или Месси решил крестить сына и в списке гостей тот самый судья матча)))
      Пока не будет видеоповторов, споры будут всегда! Но то, что Барса сильнее ПСЖ - неоспоримо!

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > diadushka 12 марта 2017, 13:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      смени на diatelka

      -4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sochi-2013 12 марта 2017, 13:23

      так и сделаю, очень важно было твое мнение узнать)

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      Рейтинг: +49

      melnicn 12 марта 2017, 12:37

      Да-да купили игру

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