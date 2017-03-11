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    Васин: «Низкий поклон Василию Березуцкому за все годы, что он играл в составе сборной России»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поблагодарил своего партнера по команде Василия Березуцкого за годы, проведенные в составе сборной России. Напомним, 34-летний футболист ранее объявил о завершении международной карьеры.

    «Ничего мы с ним не обсуждали. Новость о сборной сам вчера прочитал в интернете. Вася – взрослый человек, это его выбор. Ему и так низкий поклон за все годы, что он играл. Плюс он неокончательно ушел из сборной. Если будет необходимость, думаю, он вернется», – сказал Васин.

    Напомним, Березуцкий выступал под знаменами сборной России с 2003 года, проведя за это время 101 матч и забив пять голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2017 21:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 марта 2017, 01:49

      А замены Все в сборной нет. Кого на его место ставить?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Dominator777 12 марта 2017, 03:30

      Увы, но это проблема номер один...

      0
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