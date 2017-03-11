Васин: «Низкий поклон Василию Березуцкому за все годы, что он играл в составе сборной России»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поблагодарил своего партнера по команде Василия Березуцкого за годы, проведенные в составе сборной России. Напомним, 34-летний футболист ранее объявил о завершении международной карьеры.

«Ничего мы с ним не обсуждали. Новость о сборной сам вчера прочитал в интернете. Вася – взрослый человек, это его выбор. Ему и так низкий поклон за все годы, что он играл. Плюс он неокончательно ушел из сборной. Если будет необходимость, думаю, он вернется», – сказал Васин.

Напомним, Березуцкий выступал под знаменами сборной России с 2003 года, проведя за это время 101 матч и забив пять голов.