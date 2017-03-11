Гаджиев готов продлить контракт с «Амкаром»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал понять, что готов продлить контракт с пермским клубом.

Стоит отметить, что действующее соглашение 71-летнего специалиста с красно-черными рассчитано до лета 2017 года.

«Вопрос о контракте надо адресовать клубу. Я со своей стороны готов его продлевать. У нас есть команда, есть взаимопонимание с руководством, и я вижу, что у этой команды есть перспектива для дальнейшего развития. Все это на весах в пользу того, чтобы остаться. Дальше все зависит от руководителей: как они посчитают нужным, так и будет.

Я хочу достигнуть более высокого результата, тем более что в сложившемся коллективе проще достигать такого результата», — заявил Гаджиев в эфире «Эхо Москвы в Перми».

После 18-ти туров чемпионата России «Амкар» имеет на своем счету 27 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице.