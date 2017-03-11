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    Гаджиев готов продлить контракт с «Амкаром»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал понять, что готов продлить контракт с пермским клубом.

    Стоит отметить, что действующее соглашение 71-летнего специалиста с красно-черными рассчитано до лета 2017 года.

    «Вопрос о контракте надо адресовать клубу. Я со своей стороны готов его продлевать. У нас есть команда, есть взаимопонимание с руководством, и я вижу, что у этой команды есть перспектива для дальнейшего развития. Все это на весах в пользу того, чтобы остаться. Дальше все зависит от руководителей: как они посчитают нужным, так и будет.

    Я хочу достигнуть более высокого результата, тем более что в сложившемся коллективе проще достигать такого результата», — заявил Гаджиев в эфире «Эхо Москвы в Перми».

    После 18-ти туров чемпионата России «Амкар» имеет на своем счету 27 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 01:27
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